民進黨桃園市黨部主委女兒接棒 張丞儀創全國最年輕紀錄

民主進步黨今改選各黨部主委、縣市黨代表及全國黨代表，其中桃園市黨部毫無懸念的由已擔任兩屆主委的現任主委張火爐交棒給女兒張丞儀，創下全國最年輕的地方主委紀錄。（取自張丞儀臉書粉絲專頁）

2022/05/22 18:14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民主進步黨今改選下屆各縣市黨部主委、縣市黨代表及全國黨代表，桃園市依循往例展現「桃園隊的團結」均為「同額競選」，投票結束後，毫無懸念由已擔任兩屆主委的現任主委張火爐交棒給女兒張丞儀，值得注意的是，張丞儀年僅29歲，也創下民進黨全國最年輕的地方主委紀錄。

張丞儀受訪感謝大家給她機會，並表示接下主委一職感覺蠻特別，很新穎也很創新，年底九合一選舉，桃園市也推出很多年輕、優秀的市議員候選人，期盼能與各區候選人連線為桃園服務，相信這是很大的挑戰，但她認為有壓力才會有所成長。

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張丞儀坦言，有不少人對她的背景、經歷或能力產生質疑或疑問，但她認為，別人對自己的否定也會讓自己有所成長，至於父親並沒有給她太大設限，僅說有困難可以向他請教，年輕人有自己的想法，未來的路是要由自己闖盪。

「老人家要退位了，接下來由年輕人接棒。」張火爐受訪感謝桃園隊的團結，讓各黨職均採同額參選，過程和平，並表示自己已連選得連任一次，接下來是年輕人的世代，張丞儀是相當活潑也很有自己想法的女生，過去六年來陸續擔任自己、桃園市議員鄭淑方的秘書，也擔任市黨部評議委員、執行委員，相信她可以勝任這個位子。

他也強調，雖然張丞儀是他女兒，但交棒後會讓她自己學習成長，不會在背後干涉黨務運作，感謝大家給她機會，也拜託黨籍立委、市議員能從旁多輔導，給予學習成長經驗。而桃園市黨部四年來在張火爐帶領下，黨員成長3、4千人，目前黨員超過1萬5000名。

民進黨桃園市黨部指出，今舉行市主任委員、第4屆市黨代表及第20屆全國黨代表的黨職改選，黨員依戶籍所在地前往6個投開票所投票，共選出主委1人、全國黨代表18人、市黨代表44人，預計6月26日交接。

此次當選全國黨代表的有吳正裕、呂宜臻、呂景楓、李倪玉英、呂學逸、張曉昀、廖輝星、謝志忠、郭承亮、簡佩玉、袁倫培、黃仁杼、張火爐、陳家濬、廖經明、陳蔡明鳳、游陳麗鳳及李鎮楠。

至於桃園市黨代表當選的有，桃園區鄭凱云、蔡明芬、林鋒洲、謝瑞明、廖輝星、温恭城、童德藤、謝柏晟、沈德山；蘆竹區李勝輝、李淑惠；龜山區翁旻佑、吳美麗、李秀鳳、鄭清木；八德區李文鴻、呂宜政、呂秀霞、陳玉美；大園區游筱惠、游惠瑜；大溪、復興區楊為嘉。

中壢區黃葉閏枝、陳天生、卓上珍、蘇榮淇、葉芷妘、簡翠菊、鍾武燈；平鎮區彭恭偉、吳正裕、張妙益；楊梅區徐添富、吳兆璇、陳茂輝、江芷鈴、林全記、邱秋蘭、吳永泰、古銘州；新屋區許清美；觀音區謝春文、溫朝增、林春勤。

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