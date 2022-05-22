民進黨桃園市黨部主委女兒接棒 張丞儀創全國最年輕紀錄
〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民主進步黨今改選下屆各縣市黨部主委、縣市黨代表及全國黨代表，桃園市依循往例展現「桃園隊的團結」均為「同額競選」，投票結束後，毫無懸念由已擔任兩屆主委的現任主委張火爐交棒給女兒張丞儀，值得注意的是，張丞儀年僅29歲，也創下民進黨全國最年輕的地方主委紀錄。
張丞儀受訪感謝大家給她機會，並表示接下主委一職感覺蠻特別，很新穎也很創新，年底九合一選舉，桃園市也推出很多年輕、優秀的市議員候選人，期盼能與各區候選人連線為桃園服務，相信這是很大的挑戰，但她認為有壓力才會有所成長。
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張丞儀坦言，有不少人對她的背景、經歷或能力產生質疑或疑問，但她認為，別人對自己的否定也會讓自己有所成長，至於父親並沒有給她太大設限，僅說有困難可以向他請教，年輕人有自己的想法，未來的路是要由自己闖盪。
「老人家要退位了，接下來由年輕人接棒。」張火爐受訪感謝桃園隊的團結，讓各黨職均採同額參選，過程和平，並表示自己已連選得連任一次，接下來是年輕人的世代，張丞儀是相當活潑也很有自己想法的女生，過去六年來陸續擔任自己、桃園市議員鄭淑方的秘書，也擔任市黨部評議委員、執行委員，相信她可以勝任這個位子。
他也強調，雖然張丞儀是他女兒，但交棒後會讓她自己學習成長，不會在背後干涉黨務運作，感謝大家給她機會，也拜託黨籍立委、市議員能從旁多輔導，給予學習成長經驗。而桃園市黨部四年來在張火爐帶領下，黨員成長3、4千人，目前黨員超過1萬5000名。
民進黨桃園市黨部指出，今舉行市主任委員、第4屆市黨代表及第20屆全國黨代表的黨職改選，黨員依戶籍所在地前往6個投開票所投票，共選出主委1人、全國黨代表18人、市黨代表44人，預計6月26日交接。
此次當選全國黨代表的有吳正裕、呂宜臻、呂景楓、李倪玉英、呂學逸、張曉昀、廖輝星、謝志忠、郭承亮、簡佩玉、袁倫培、黃仁杼、張火爐、陳家濬、廖經明、陳蔡明鳳、游陳麗鳳及李鎮楠。
至於桃園市黨代表當選的有，桃園區鄭凱云、蔡明芬、林鋒洲、謝瑞明、廖輝星、温恭城、童德藤、謝柏晟、沈德山；蘆竹區李勝輝、李淑惠；龜山區翁旻佑、吳美麗、李秀鳳、鄭清木；八德區李文鴻、呂宜政、呂秀霞、陳玉美；大園區游筱惠、游惠瑜；大溪、復興區楊為嘉。
中壢區黃葉閏枝、陳天生、卓上珍、蘇榮淇、葉芷妘、簡翠菊、鍾武燈；平鎮區彭恭偉、吳正裕、張妙益；楊梅區徐添富、吳兆璇、陳茂輝、江芷鈴、林全記、邱秋蘭、吳永泰、古銘州；新屋區許清美；觀音區謝春文、溫朝增、林春勤。