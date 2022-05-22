力拚民進黨北市黨部主委 張茂楠：盼黨中央6月完成市長提名

力拚民進黨台北市黨部主委的張茂楠表示，希望黨中央能盡速於6月完成市長人選提名。（記者鄭名翔攝）

2022/05/22 14:19

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨今進行2年一次的黨代表、黨部主委選舉，指標戰區台北市由現任議員張茂楠對決前議員顏聖冠爭取主委大位；張茂楠今早完成投票後表示，希望主委可扮演「桶箍」，使全黨團結一致、打贏年底選戰，並呼籲黨中央儘速於6月完成市長人選提名，才可結合地方，睽違24年後再次光復首都。

英系議員張茂楠放棄連任議員、交棒女兒張文潔，改全力爭取民進黨北市黨部主委一職；張茂楠指出，上次主委選舉曾發生兩派惡鬥的不愉快過去，而此次選舉又面臨市長、議員大選在即，因此主張不抹黑、不詆毀打選戰，若勝選也將扮演「桶箍」，使全黨團結一致、打贏年底選戰。

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張茂楠認為，主委工作第一件事需因應疫情，此外也將向黨中央反映，應儘速於6月份完成下屆台北市長提名作業，使北市黨部得以加速運作，結合基層力量，睽違24年後再次光復首都。

而國民黨將於5月25日提名立委蔣萬安參選台北市長，相較之下綠營佈局仍未明朗；張茂楠表示，距離大選尚有6個月時間，若黨中央能儘速確定人選、立即就位，民進黨必不會自亂陣腳、將有充裕時間循序漸進，只要於6月完成提名將可打出美好勝仗、光復首都。

至於過去力主由衛福部長陳時中擔任北市「母雞」，張茂楠今則低調說，地方對於中央提名權無太大置喙權力，相信黨中央會考量陳時中、前交通部長林佳龍或其他更加人選；而陳時中受困當前疫情，盼奇蹟出現，使疫情快速趨緩，也期待黨中央儘速完成提名作業，才可打贏年底市長、議員選戰。

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