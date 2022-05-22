開設駐台辦事處 立陶宛經長證實：收到台灣核准文件、地點已選好

每年5月第三個星期四為象徵烏克蘭文化的「刺繡衫（Vyshyvanka） 節」，本月19日立陶宛國會議員也紛紛響應，穿上烏克蘭刺繡衫表達對烏克蘭的支持。左1為立陶宛經濟暨創新部長雅莫奈特（Aušrinė Armonaitė）。（取自雅莫奈特推特）

2022/05/22 06:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕立陶宛將在台灣開設經貿辦事處，確切時程正式出爐。立陶宛媒體報導，經濟暨創新部長雅莫奈特（Aušrinė Armonaitė）近日在國會表示，將在夏末或初秋派立陶宛官方代表來台。而被問到人選的問題，雅莫奈特表示：「既然要派官方代表，那就辦個競賽。」

雅莫奈特今年三月接受中央社專訪時表示，立陶宛已經「完全準備好」要在台灣設立經貿辦事處，我國外交部當時也證實收到申請；而四月下旬時，在我國外交部例行記者會上，被問及立陶宛來台開設經貿辦事處進度時，外交部歐洲司長陳立國回應，待立方擇定辦公地點和完成人事甄選等行政作業。

請繼續往下閱讀...

雅莫奈特19日回應國會議員詢問時表示，要開設經貿辦事處必須經台灣官方核准，而正式文件在不久之前已經收到。雅莫奈特說，與台灣之間保持密切聯繫，且辦事處地點已經選好了，不過官方代表要到秋天才能赴任。雅莫奈特保證，在所有法定程序就緒後，在夏末初秋就能派官方代表赴台就任。

不過，執政黨內也有擔憂，祖國聯盟ー立陶宛基督教民主黨（TS-LKD）的國會議員拉茲馬（Jurgis Razma）認為，立陶宛開設經貿辦已錯過良機，應該搭著去年十一月台灣開設「駐立陶宛台灣代表處」之後的熱潮緊接著開。他希望立方所派的代表要能為立陶宛企業打開市場、拓展業務。

我國經濟部20日表示，經濟部政務次長陳正祺應立陶宛經創部次長涅琉希恩涅（Jovita Neliupšienė）之邀，將於25日率產官研赴立陶宛進行三天訪問，將舉行首屆台立次長級經濟對話，盼與立陶宛建立具韌性的民主供應鏈。涅琉希恩涅為前任立陶宛總統首席外交政策顧問，2015年至2020年擔任立陶宛駐歐盟大使。

立陶宛經濟暨創新部長雅莫奈特（Aušrinė Armonaitė）。（擷取自立陶宛國會直播）

立陶宛經濟暨創新部長雅莫奈特（Aušrinė Armonaitė）。（取自雅莫奈特推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法