戴琪、鄧振中曼谷會晤 外交部：結果深感鼓舞

行政院政務委員鄧振中（左）20日在泰國曼谷與美國貿易代表戴琪（右）會晤。（取自美國貿易代表署發言人推特）

2022/05/20 23:56

〔記者楊丞彧／台北報導〕在美國總統拜登即將出訪亞洲並宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF）前夕，美國貿易代表署（USTR）20日透過新聞稿表示，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）與台灣行政院政務委員鄧振中20日在泰國曼谷召開的「APEC貿易部長會議」期間會晤，並約定雙方團隊在幾週內再會。

根據USTR新聞稿指出，戴琪與鄧振中討論在亞太經濟合作會議（APEC）以及其他國際組織的雙邊合作，也包括在世界貿易組織（WTO）。此外，雙方點出台美經濟關係的強度與耐力，而這樣的關係透過許多對話更加地強化，包括去年6月重啟的第11次台美貿易暨投資架構協定（TIFA）。

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戴琪與鄧振中也討論了深化雙邊經濟關係、在共享的價值觀上推進雙方貿易優先事項、促進創新與對於雙邊企業和勞工的包容性成長。兩人強調，強而有力的勞動與環境標準在推動經濟成長上的角色，也商討了供應鏈韌性和可追溯性的重要性，以及雙方打擊強迫勞動的共同承諾。

戴琪與鄧振中也指示其團隊研析深化美台貿易與投資關係的具體作法，在幾週內將再次會面，以討論將來的作法。

對此，我外交部20日表示，樂見台美雙方談判團隊將立即展開密集會商，着手擘畫深化台美貿易投資關係的具體方案。外交部對會談結果深感鼓舞，樂觀看待未來台美雙邊經貿關係的發展，並期待兩位首長數週後再度會晤。

外交部強調，自從拜登政府上任以來，台美經貿關係發展更加緊密，不僅在去年重啟停滯多年的TIFA會談，我方與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及戴琪等美國經貿首長更頻密透過視訊及實體互動，就雙方在貿易、投資、供應鏈等各項議題交換意見。外交部及我國政府經貿相關部會將持續與美方深化合作，共同促進台美在印太區域的經貿連結。

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