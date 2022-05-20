為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    IPEF啟動前夕 戴琪與鄧振中討論深化美台經濟關係

    戴琪20日與鄧振中會面，討論深化美台經濟關係。（彭博）

    戴琪20日與鄧振中會面，討論深化美台經濟關係。（彭博）

    2022/05/20 23:55

    〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，美國貿易代表戴琪20日與台灣政務委員鄧政中會面，討論深化兩國經濟關係的機會。該會面的時機正值美國總統拜登展開為期5天的亞洲行之際，他尋求增加區域盟邦的互動，以面對中國引發的經濟與安全挑戰。

    報導說，本週初，逾50名美國參議員致函拜登，敦促他將台灣納入其推動的「印太經濟架構」（IPEF）的夥伴國家，拜登政府預定在此行程期間啟動該計畫。

    美國貿易代表署（USTR）聲明說，戴琪與鄧振中「討論深化經濟關係、基於共同價值，推進雙邊貿易優先事項，並為雙方的勞工與企業促進創新與包容性經濟增長的機會」。兩人出席曼谷亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議，並趁此機會會面。

    USTR聲明說，戴琪與鄧振中「指示其團隊，探索具體方式，以深化美台貿易與投資關係，並將在未來幾週再度會面，以討論未來方向」。自戴琪2021年3月擔任美國貿易代表以來，兩人之前至少視訊會面兩次，包括上月1次。

    報導說，自2月烏克蘭戰爭爆發以來，美國加大對台灣的支持，上月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率團訪問台灣，當時中國在台灣週邊海空域進行多軍兵種聯合戰備警巡及對海突擊等科目演練。

    台灣國防部20日聲明，中國14架軍機飛入台灣的防空識別區。北京時常以此闖入行動，釋出對台美官方互動的不滿訊息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鄧振中與戴琪視訊會議 我盼台美簽署貿易協定
    2022/04/20 05:30

    鄧振中與戴琪視訊會議 我盼台美簽署貿易協定
    鄧振中：台美關係與台灣參與CPTPP將有新局面
    2021/12/18 23:06

    鄧振中：台美關係與台灣參與CPTPP將有新局面

    阿里山就該醬玩！用EASY GO規劃超便利
    TIFA復談 我將提洽簽台美BTA
    2021/06/13 05:30

    TIFA復談 我將提洽簽台美BTA
    戴琪、鄧振中視訊 台美TIFA重啟會談
    2021/06/11 05:30

    戴琪、鄧振中視訊 台美TIFA重啟會談

    文山高中加速接軌國際「雙聯班、雙語班」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播