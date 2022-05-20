IPEF啟動前夕 戴琪與鄧振中討論深化美台經濟關係

戴琪20日與鄧振中會面，討論深化美台經濟關係。（彭博）

2022/05/20 23:55

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，美國貿易代表戴琪20日與台灣政務委員鄧政中會面，討論深化兩國經濟關係的機會。該會面的時機正值美國總統拜登展開為期5天的亞洲行之際，他尋求增加區域盟邦的互動，以面對中國引發的經濟與安全挑戰。

報導說，本週初，逾50名美國參議員致函拜登，敦促他將台灣納入其推動的「印太經濟架構」（IPEF）的夥伴國家，拜登政府預定在此行程期間啟動該計畫。

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美國貿易代表署（USTR）聲明說，戴琪與鄧振中「討論深化經濟關係、基於共同價值，推進雙邊貿易優先事項，並為雙方的勞工與企業促進創新與包容性經濟增長的機會」。兩人出席曼谷亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議，並趁此機會會面。

USTR聲明說，戴琪與鄧振中「指示其團隊，探索具體方式，以深化美台貿易與投資關係，並將在未來幾週再度會面，以討論未來方向」。自戴琪2021年3月擔任美國貿易代表以來，兩人之前至少視訊會面兩次，包括上月1次。

報導說，自2月烏克蘭戰爭爆發以來，美國加大對台灣的支持，上月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率團訪問台灣，當時中國在台灣週邊海空域進行多軍兵種聯合戰備警巡及對海突擊等科目演練。

台灣國防部20日聲明，中國14架軍機飛入台灣的防空識別區。北京時常以此闖入行動，釋出對台美官方互動的不滿訊息。

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