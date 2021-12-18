鄧振中：台美關係與台灣參與CPTPP將有新局面

行政院政務委員鄧振中認為，反萊豬公投未通過，未來推動台美關係及CPTPP應會有新的階段與局面。（記者李欣芳攝）

2021/12/18 23:06

〔記者李欣芳／台北報導〕反萊豬等四大公投均遭否決，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中今（18日）晚在行政院的記者會上表示，公投結果將讓各國收到非常清楚的訊息，台灣有遵守國際規範的決心，這對我國參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）「一定會有非常大的幫忙。對於未來推動台美關係及CPTPP， 相信應會有新的階段與局面」。

不過，受限於時間關係，鄧振中並未多談，未來會有何新的局面。

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行政院今晚針對公投結果舉行記者會，包含行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津、秘書長李孟諺、鄧振中、經濟部長王美花、內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲等人出席。

媒體詢問，四大公投均未通過，政府未來是否可放心推動台灣加入CPTPP，以及推動未來的台美經貿談判。

鄧振中表示，今天的公投結果非常清楚顯示，台灣願意走向國際，台灣願意積極參與國際組織，各國都會收到清楚的訊息，台灣有遵守國際規範的決心，這對於我們參加CPTPP一定會有非常大的幫忙。對於未來台美關係及CPTPP相信應會有新的階段與局面。

對於三接遷離公投也遭否決，中油興建的三接站將可繼續施工，經濟部長王美花說，這將可穩定供電與保護藻礁，經濟部將督導中油如期如質完成三接的興建 ，預定2025年6月供氣，至於重啟核四公投也被否決，經濟部後續也會督導台電核四資產極大化，並與地方溝通。

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