參加APEC貿易部長會議 鄧振中今率團啟程
2022/05/20 14:08
〔記者李欣芳／台北報導〕今年亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議21與22日兩天將在泰國曼谷舉行，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中代表我國與會，他今天上午率外交部與經濟部等官員搭機前往曼谷參加明天的會議，將與各國貿易部長聚焦疫後經濟復甦、貿易投資等議題。
政院經貿談判辦公室今天表示，鄧振中將在APEC貿易部長發表談話，經貿辦將發布新聞稿說明。
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今年APEC主辦會員泰國從本月9日至22日在泰國曼谷舉行第二次資深官員會議暨相關會議，以及貿易部長會議；資深官員會議部分，由外交部國際組織司長吳尚年代表我國與會，貿易部長會議則是由鄧振中與會。
第二次資深官員會議，延續今年2月第一次資深官員會議的討論，聚焦泰國擬推動的優先領域，包括設定有助於達成亞太自由貿易區的工作計畫、推動APEC區域安全且緊密的跨境移動，以及設定有助於達成生物、循環及綠色經濟（BCG）曼谷目標內涵。
至於貿易部長會議，根據規劃，將安排與APEC企業諮詢委員會代表對話，聆聽企業界對於在後疫情時代推動亞太自由貿易區的看法，並討論APEC如何支持多邊貿易體系，以及有助於經濟復甦、重啟貿易投資，以及人與人連結的相關措施。