參加APEC貿易部長會議 鄧振中今率團啟程

行政院政務委員鄧振中率團搭機前往曼谷參加明後天的亞太經合會貿易部長會議。（記者李欣芳攝）

2022/05/20 14:08

〔記者李欣芳／台北報導〕今年亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議21與22日兩天將在泰國曼谷舉行，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中代表我國與會，他今天上午率外交部與經濟部等官員搭機前往曼谷參加明天的會議，將與各國貿易部長聚焦疫後經濟復甦、貿易投資等議題。

政院經貿談判辦公室今天表示，鄧振中將在APEC貿易部長發表談話，經貿辦將發布新聞稿說明。

請繼續往下閱讀...

今年APEC主辦會員泰國從本月9日至22日在泰國曼谷舉行第二次資深官員會議暨相關會議，以及貿易部長會議；資深官員會議部分，由外交部國際組織司長吳尚年代表我國與會，貿易部長會議則是由鄧振中與會。

第二次資深官員會議，延續今年2月第一次資深官員會議的討論，聚焦泰國擬推動的優先領域，包括設定有助於達成亞太自由貿易區的工作計畫、推動APEC區域安全且緊密的跨境移動，以及設定有助於達成生物、循環及綠色經濟（BCG）曼谷目標內涵。

至於貿易部長會議，根據規劃，將安排與APEC企業諮詢委員會代表對話，聆聽企業界對於在後疫情時代推動亞太自由貿易區的看法，並討論APEC如何支持多邊貿易體系，以及有助於經濟復甦、重啟貿易投資，以及人與人連結的相關措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法