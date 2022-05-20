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    首頁　>　政治

    楊志良告發蔡英文殺人罪 卓冠廷酸：也該告一下習近平

    民進黨新北市議員參選人卓冠廷酸前衛生署長楊志良，也應該要去告發一下最初隱瞞全世界疫情的中國領導人習近平。（資料照，記者邱書昱攝）

    民進黨新北市議員參選人卓冠廷酸前衛生署長楊志良，也應該要去告發一下最初隱瞞全世界疫情的中國領導人習近平。（資料照，記者邱書昱攝）

    2022/05/20 18:03

    〔記者邱書昱／新北報導〕前衛生署長楊志良今天到台北地檢署告發蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中，涉嫌殺人罪。對此，新北市議員參選人卓冠廷反酸，那應該要告發一下中國領導人習近平，當初Covid-19疫情剛從武漢爆發時，中國一開始甚至對世界採取隱瞞的態度，怎不見楊志良批評半句？採取法律行動？

    卓冠廷說，看了一下控告內容，楊志良還是拿久遠的謠言，說台灣政府帶頭罵世衛秘書長譚德賽「Nigger」，這早就被證實不是事實，難道忘記當時連國民黨都認為譚德賽不應在沒有明確證據的情況下把自己受到的攻擊歸咎台灣。

    他說，防疫當前，為反對而反對，到這種程度真的是令人不齒，楊志良總是站在台灣人的對立面，當中國的馬前卒？別忘了當年提議把中國醫院納入台灣健保的提議還是在楊當署長任內發生的。

    卓冠廷也說，沒有人希望疫情爆發，但老實回到數據看，到目前為止，以南韓和台灣的高峰來比較的話，台灣每百萬人確診數最高3000人，不到南韓疫情高峰7800人的一半；南韓每百萬人死亡數最高峰是7，台灣目前則是1.35，是南韓的1/5。

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