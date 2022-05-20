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    林姿妙兼任廉政會報召集人3年多來不曾主持 林：很忙

    宜蘭縣議員陳文昌今在議會踢爆林姿妙上任3年多，身為廉政會報召集人，竟從未主持過廉政會報。 （記者游明金攝）

    宜蘭縣議員陳文昌今在議會踢爆林姿妙上任3年多，身為廉政會報召集人，竟從未主持過廉政會報。 （記者游明金攝）

    2022/05/20 14:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污弊案，廉能問題引起質疑。縣議員陳文昌今在議會踢爆林姿妙上任3年多，身為廉政會報召集人，竟從未主持過廉政會報。陳文昌批評，縣長完全不重視，難怪縣政出問題。林姿妙說，她沒有不重視，只是有時工作很多很忙，副縣長或秘書長主持後，都會向她說明。

    依據宜蘭縣政府廉政會報設置要點，廉政會報的設立是為了貫徹廉能政治，端正政治風氣，提昇施政效能，由縣長兼任召集人；原則每年召開會議1至2次，由召集人擔任主席。

    但根據宜蘭縣政府政風處網站公開資料，林姿妙上任以來，108年、109年都開過兩次廉政會報，110年只有一次，今年無資料。會報主席都是副縣長或秘書長，林姿妙從未參加。

    林姿妙涉嫌貪污、財產來源不明等罪嫌，檢廉大動作偵辦，引起縣民關心。縣議會今天進行縣長總質詢，縣議員陳文昌說，議員與各界關心的縣府振興方案經費使用，挪用局處經費當公關費，基層領不到加班費、積壓罰單等，都與廉能政府有關。

    陳文昌指出，法務部規定縣府要召開廉能會報，縣長是召集人，每半年要召開一次，林姿妙就任3年多，竟然沒有主持過廉政會報，是這會報不重要，還是縣長完全不重視？難怪縣府團隊與縣長財產申報會出現這麼大的問題，政風處是在幹嘛？完全不用督導考核嗎？

    縣議員林麗問林姿妙，縣長執政3年半，對宜蘭價值是什麼，陳定南縣長立下好範，不收紅包、公務員不能有不當行為，創造宜蘭人驕傲，而今檢廉大動作約談縣長，讓宜蘭蒙上陰影，也讓縣民遺憾與訝異，林姿妙應該要對公務人員與縣民說抱歉。

    縣長林姿妙說，廉能政府才有進步社會，縣府都依據廉能原則推動縣政，廉能會報每半年開一次，縣府團隊一定把廉能工作做好，她是會報召集人，但也是宜蘭縣主人，工作多很忙，會報很重要，副縣長或秘書長主持後都會向她說明。

    林姿妙指出，宜蘭價值就是打拼、認真，她一生簡單做人、認真作事，清清白白問心無愧，她與縣府團隊都是這樣。

    縣府政風處長王鎮國指出，廉政會報由機關局處首長討論各局處政風狀況，群策力提出具體作法，各項例行業務也有稽核，並針對個案提出報告與具體作為。

    縣長林姿妙說，她沒有不重視廉政會報，只是有時工作很多很忙，副縣長或秘書長主持後，都會向她說明。 （記者游明金攝）

    縣長林姿妙說，她沒有不重視廉政會報，只是有時工作很多很忙，副縣長或秘書長主持後，都會向她說明。 （記者游明金攝）

    林姿妙上任首次廉政會報，主席是副縣長林建榮。（民眾提供）

    林姿妙上任首次廉政會報，主席是副縣長林建榮。（民眾提供）

    縣府最近一次的廉政會報，主席也是林建榮。（民眾提供）

    縣府最近一次的廉政會報，主席也是林建榮。（民眾提供）

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