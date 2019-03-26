盧秀燕上任後首次廉政會報 要求公開所有合約

2019-03-26 14:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕今日主持上任後首次廉政會報，她要求市府團隊務必做到「操守廉潔、傾聽民意、透明治理、簡政便民」，且日後各局處對外簽約都要透明化，並在市府網站設立專區供民眾查詢，所有合約一律對外公開。

盧秀燕在廉政會報上發布廉政宣導海報，宣示「陽光政治、效能政府」理念，要求市府公務員謹記「操守廉潔、傾聽民意、透明治理、簡政便民」4大施政要領；以「操守廉潔」為基礎，「傾聽民意」來瞭解民眾的需求，也就是要「接地氣」，例如，深入各區召開行動市政會議，讓民眾可以面對面與市府團隊溝通，直接、快速的回應民眾訴求。

盧秀燕也表示，「透明治理」即是透過「政府資訊公開平台」等機制，提供民眾參與政府治理的管道，共同監督市政運作；「簡政便民」是簡化相關行政作業程序，讓市府成為民眾拚經濟最堅強的後盾，帶領台中加速產業經濟發展、接軌國際。

她指出，這是對市府團隊最基本的要求，也是市民檢視市府團隊的標準，希望藉由廉政宣導海報，適時提醒各機關公務人員，凝聚透明治理及廉潔文化的共識。

盧秀燕也要求日後各局處對外簽約都要透明化，並在市府網站設立專區供民眾查詢，所有合約一律對外公開，不需逐案請示，每一紙合約內容都須以讓台中市更好為前提，謹慎研擬辦理。

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