林姿妙負債近2000萬 林右昌申報0元「基隆及圖」

宜蘭縣長林姿妙。（資料照）

2022/05/20 13:33

〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今公布最新一期廉政專刊，揭露多位縣市長的最新財產申報資訊。宜蘭縣長林姿妙存款僅66萬882元，但有債務1934萬7519元，主要為周轉金；基隆市長林右昌在財產申報中，申報1件價值為0元的「基隆及圖」商標。

根據第190期廉政專刊，林姿妙名下無土地、建物，存款僅66萬882元，保單3張、累積已繳保費為253萬409元，債務2筆，1筆為授信，金額為1889萬7519元，原因為周轉金，另1筆為私人債務，金額為45萬，債權人為居住在宜蘭縣羅東鎮的林姓民眾，原因註明為「借款還款國泰人壽萬代福101保單借款」。

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林姿妙在備註欄說明，宜蘭縣三星鄉大隱村大埔路房屋物早已拆除十餘年，並檢附宜蘭縣政府財政稅務局函佐證，且檢附宜蘭縣政府財政稅務局羅東分局財產歸戶查詢清單，顯示該屋已由稅局員註記消除，而財政部北區國稅局羅東所 財產歸戶查詢清單，已無顯示該筆資料。

此外，林姿妙另信託5筆位於宜蘭縣羅東鎮的土地，1筆位於宜蘭縣羅東鎮的建物。

基隆市長林右昌與配偶吳秋英，申報土地2筆位於基隆市安樂區、6筆建物，皆位於基隆市安樂區，1台國瑞汽車，夫妻兩人存款共843萬2501元，保單1張，累積已繳保費74萬8688元，債務3筆，共2700萬207元，其中2筆為購買住宅貸款，另1筆為購置不動產。

值得注意的是，林右昌在珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產申報項目中，申報了1筆「基隆及圖」，價值為0元；林右昌夫婦與未成年子女1人，另信託3筆土地、3筆建物，皆位於基隆市安樂區，亦信託3筆各12萬股的「順達科技股份有限公司」股票。

新竹市長林智堅與配偶廖欲伸和3名未成年子女的申報財產，包含3筆分別位於苗栗竹南、新竹市的土地，1筆位於新竹市的建物，3台汽車，廠牌分別為中華汽車、TOYOTA、SUZUKI，存款共計336萬5127元，保單6張，累積已繳保險費總金額268萬1957元，另有2筆債務為2640萬元，林智堅於備註欄註記，債務部分用原有土地抵押借款，用來支付購屋自備款。

基隆市長林右昌。（資料照，基隆市政府提供）

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