民調：63.9％支持與病毒共存 僅11.5％偏好動態清零

中華亞太菁英交流協會20日舉辦座談會，就「蔡總統就職六週年與兩岸關係發展」公布民調數據，並邀請專家學者參與討論。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/20 12:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華亞太菁英交流協會今日發布「蔡英文總統就職六週年滿意度」民調結果。對於蔡英文總統的兩岸政策論述，49.2%民眾感到滿意、不滿意29.1%；在防疫措施方面，有高達63.9%認為「與病毒共存」比較適合台灣，僅11.5%偏好上海政府的「動態清零」措施。

在烏俄戰爭爆發後，超過7成民眾認為短期間兩岸不會發生戰爭，僅6.0%受訪者認為中共會趁機動戰爭，有高達76.3%認為短期內兩岸不會發生戰爭。若中共對台採取武力侵略，有61.4%國民願意為保衛國家而戰，25.1%民眾持相反意見、未表態13.5%。

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對於戰爭時，國際對台的實質支援評估方面，54.5%民眾認為國際會有實質支援、29.1%認為不會。另外，有49.7%民眾感覺中共對台認知作戰的情況是嚴重的，29.1%受訪者認為不嚴重。

根據民調，有過半數、52.2%民眾認同以「中華民國台灣不屬於台獨」為基本原則進行對話，23.9%不認同；且有68.5%民眾支持在疫情穩定的前提下，放寬中國人士來台管制，恢復兩岸人員往來、16.1%不支持。

在防疫措施方面，63.9%民眾認為「與病毒共存」比較適合台灣，11.5%較偏好上海政府的「動態清零」措施、24.6%未表態；蔡英文總統處理未來兩岸關係的信心度方面，有48.3%民眾「有信心」、36.1%「沒信心」；對蔡總統兩岸政策滿意度方面，滿意49.2%、不滿意29.1%。

本次民調於今年5月18日至19日進行訪問，成功訪問1073位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98%，調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，中國堅持清零政策，對全球造成輻射效應，現在是百年來政治、經濟、軍事、疫情動盪，前所未見。從民調來看，蔡政府仍有5成至6成滿意度，這是非常不簡單的。

董立文指出，台灣民意已呈現比較穩定狀態，例如判斷中共是否對台發動戰爭，有超過7成認為短期內不會發生，有6成民眾會為台灣而戰，比過去民調較高，已經趨於穩定，也有54.5%民眾國際對台會實質支援，可見台灣民意呈現成熟理性，人民拒訪率沒有很高，代表台灣人民對問題的理解力很高。

范世平表示，從交叉分析來看，現在民眾黨和國民黨的支持者高度重疊，對國民黨最大的威脅其實是民眾黨，而不是民進黨。例如支持國民黨和民眾黨的，願意保衛國家而戰的意願較低，對動態支持度比較高的，上述7個問題幾乎都完全一致的，與民進黨支持者的立場幾乎相反。

范世平分析，國民黨和民眾黨搶奪的那塊餅還是存在，大約30至40%，不過支持者年紀偏大，隨著人類自然的凋零，這塊餅正在萎縮中。比較關鍵的是，認同以「中華民國台灣不屬於台獨」為基本原則進行對話這一題，多數民眾都是支持的，因為「中華民國台灣」是蔡英文提出來的，若連藍營都支持的話，國民黨神主牌有被民進黨拿走跡象。

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