520農運要清白！事件參與者籲政府平反冤案

時代力量立委邱顯智，呼籲繼續推動520農運司法不法平復工作記者會。（記者田裕華攝）

2022/05/20 10:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕520農民運動今天屆滿34週年，時代力量立委邱顯智今日邀集520農運副總指揮陳景祥、事件參與者邱煌生等人，呼籲行政院與法務部在促轉會解散後，務必繼續努力推動520農運司法不法的平復工作，盡速還給應有的公道與真相。

1988年5月20日，為表達對當時政府農業政策不滿，由雲林縣農權會主辦，總指揮林國華、副總指揮邱鴻泳、陳景祥等人提出成立農業部等七大訴求，號召農民前往立法院請願，當局則部署警察、憲兵維安。

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遊行群眾下午行至立法院門口時，因農民借廁所遭拒等情事發生警民衝突及大規模流血逮捕、驅逐行動，抗議活動直至翌日早上7時許，憲警發動最後一次驅離行動為止，歷時約17小時，有學者評論是台灣自二二八事件發生41年來，最激烈的警民衝突事件。

邱顯智今日表示，當年警總策畫一場計畫，導致參與運動的農民「被犯罪」判刑及通緝，去年邱煌生有去促轉會陳情，促轉會已經撤銷邱煌生的不法判決，邱是第一位被撤銷的520農運當事人。

邱顯智呼籲，促轉會將於5月底解散，還有很多農運當事人罪名尚未平反，希望未來接收業務的法務部不能讓平反工作中斷，應該早日幫70多名農運參與者平反，行政院也應列為最優先處理事項。

520事件菜車司機邱煌生表示，台灣司法有三種，第一是國民黨的司法，第二是有錢有勢的司法，第三是無錢無權的人就變成「輸法」。他當年北上陳情抗議前，早在雲林二崙就被便衣跟蹤，當時在斗南交流道有被安全檢查，來台北國父紀念館後，也有很多穿制服的刑事來安全檢查，然後才去參加遊行，車上根本就沒有石頭，卻被栽贓載石頭來丟，警總還威脅要承認有載石頭，不然就要把載他去高速公路推下去給車撞死。

520事件副總指揮陳景祥談及，參加農運的人，事前都被國民黨當局監控，當天進入立法院借廁所小便有3人，他是其中之一，當時並沒有發生衝突，不可能為了上廁所去與警方衝突，然後其中兩人就被警察抓進去，這完全是警方設陷阱給運動者。

陳景祥指出，後來是大家要救被抓的2個人，才在立法院爆發衝突的，當時菜車還在路上遊行，根本都還沒有來，警方卻指控菜車載石頭來丟，他們完全就是莫須指控，他因為不願意被關，後來有逃去躲起來遭通緝多年。

520事件當事人張信義說，他是一名會計師，只是路過就被抓走，警方胡亂指控丟石頭，當年上法庭時，他說沒有丟石頭，只是路過而已，結果被判刑1年，關了8個多月。他被抓後，母親去撞牆壁，後來變成植物人去世，自己的右手原本就有舊傷，根本不可能拿石頭去丟，結果還是被亂判刑，造成家破人亡、妻離子散，他當年還被刑求攻擊腎臟。

520事件當事人張再凱批評，整個判決書都在亂寫，非常荒唐！他和豬頭皮騎機車到城中分局，坐在那邊唱歌、聽人演講，然後就被警察逮捕，大家被關在土城看守所，他被關了7多月才准交保，最後判刑1年、緩刑3年，實在非常冤枉。

邱顯智強調，520農民運動一堆冤錯假案，有人路過就被抓走，農民載白菜上來被栽贓載石頭，有的人還被通緝多年，希望法務部認真檢視警總泡製520農運冤案的情形，這些司法判決對當事人一生造成影響，政府應該還給當事人清白，也應該對這件事出面道歉。

時代力量立委邱顯智今日邀集520農運副總指揮陳景祥、事件參與者邱煌生等人，呼籲行政院與法務部在促轉會解散後，務必繼續努力推動520農運司法不法的平復工作，盡速還給應有的公道與真相。（記者陳鈺馥攝）

520事件菜車司機邱煌生表示，他的菜車只有白菜，根本就沒有石頭，卻被栽贓載石頭來丟，警總還威脅要承認有載石頭，不然就要把載他去高速公路推下去給車撞死。圖為邱煌生所開的菜車。（記者陳鈺馥攝）

1988年5月20日，為表達對當時政府農業政策不滿，由雲林縣農權會主辦，總指揮林國華、副總指揮邱鴻泳、陳景祥等人提出成立農業部等七大訴求，號召農民前往立法院請願，威權當局則部署警察、憲兵維安，雙方爆發激烈衝突。圖為520農運的刑事判決書。（記者陳鈺馥攝）

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