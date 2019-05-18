控警總作偽證害入獄！ 520農運受難者現身特展要求平反

2019-05-18 22:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕你知道520農民運動嗎？時隔31年，今天在雲林記憶Cool推出雲林講古，邀請受難者現身說法，搭配520農民運動特展，帶民眾穿越時空，了解當年參與農民運動受難者的心酸點滴。

發生在1988年5月20日農民大規模社會群眾運動，是台灣解嚴後首次爆發激烈警民衝突的社會群眾運動，時隔31年後在虎尾辦特展，其中，從雲林載菜北上被指控載石頭暴動的司機邱煌生今天現身指控當年調查局、警總作偽證陷他入獄，他要求平反，並送促轉會請求還原真相。

另外，擔任此人運動副總指揮之一的陳錦松因此案逃亡12年，今天也到場訴說，當年農民只為了反映長期以來農業政策的失當，所採取的單純請願活動，未料竟造成警察與民眾將近20小時激戰、對立，在警棍、石塊、甚至燃燒汽油的情況下造成不少民眾與員警受傷，事後運動總指揮林國華、邱煌生等97人被關、19人被判刑。

後來由11名教授組成調查團，提出「520事件調查報告書」，認為林國華等人並無暴力預謀意向，反駁檢調單位有關遊行民眾預藏器具進行暴力行動的指控，關鍵人物之一的邱煌生更是積極奔走要求平反。

同是45年次的邱煌生、陳錦松回想起當年都是滿心沉痛，尤其邱煌生認為他只是受雇載菜到台北，竟被栽贓成菜車裡載的是石頭、鐵棍成了首謀之一被關1年4個月，甚至造成家庭離散，造成個人嚴重傷害，如今只求還原真相，還他一個清白。

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