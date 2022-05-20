北市3席董事、黨員是獨董 林穎孟籲柯文哲助處理富邦保險之亂

台北市議員林穎孟點名台北市長柯文哲，建議柯文哲立刻要求富邦召開董事會，且「民眾黨不分區立委第11名孫智麗就是富邦產險獨董」，柯文哲可請她正式出面表達意見。（圖擷取自林穎孟臉書粉絲專頁）

2022/05/20 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，釀成「保險之亂」，其中富邦產險收到最多申訴，台北市府身為富邦金控最大股東，有3席董事，引起關注；台北市議員林穎孟點名台北市長柯文哲，建議柯文哲立刻要求召開董事會，且「民眾黨不分區立委第11名孫智麗就是富邦產險獨董」，柯文哲可請她正式出面表達意見。

「柯市長敢不敢向富邦蔡家要求全面照單理賠？」林穎孟透過粉專表示，19日她指出柯市府作為富邦金控最大股東，應對保單爭議政策表示立場有所作為，而非作壁上觀整整7天，北市府副市長黃珊珊遂表示會處理富邦保單爭議，「但實際上經我詢問，目前還沒有具體做法，財政局僅回覆會請富邦產險要盡『企業社會責任』，非常虛無飄渺」。

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林穎孟強調，依《公司法》規定，董事有權力要求召開董事會處理重大議題，「雖然董事人數需要過半，但董事長亦可主動召開」，若柯文哲真認為保單爭議是損害市民權益的重大議題，真有心要處理，事情沒有那麼難，「原因很簡單，北市府不只是股東，而是3席『董事』，這3席都是北市府局處長，全都聽柯市長指揮」。

她續指，柯文哲大可像先前為松菸案直接找富邦集團董事蔡明忠會談的做法，「以富邦保單損害眾多台北市民眾權益為由，懇請蔡家董事長主動召開董事會處理此問題」。

林穎孟指出，排除獨立董事，富邦金控董事除3席是市府官股代表，其他「都是富邦自己人」，認為北市府代表可在董事會中直接與富邦產險董事長商討，積極表示北市府與人民站在一起的立場，要求產險部門提出相關報告與具體解決辦法。

她呼籲，柯文哲作為民眾黨主席，也應想起黨內不分區提名黨員孫智麗是富邦產險獨立董事，「她完全有權力對富邦產險公司營運業務進行監察」，林穎孟強調，北市府完全具備替民眾爭取權益的施力點，柯文哲不可毫無責任與作為。

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