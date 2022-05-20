批「房市三箭」射垮青年 巢運及藍白黃立委向蔡總統喊話

關注居住議題的民間團體「巢運」19日偕民眾黨立委賴香伶（左3）、時代力量立委邱顯智（右3）等人召開記者會，盤點總統蔡英文的「房市三箭」政策。（記者楊丞彧攝）

2022/05/20 00:19

〔記者楊丞彧／台北報導〕總統蔡英文2016年提出「房市三箭」住宅政策，包括「改革房屋稅制」、「健全租屋體系」、「興建20萬戶社會住宅」。關注居住議題的「巢運」19日在蔡總統就職6周年前夕召開記者會指出，三箭除了社宅正在推動中，其他兩箭諸如推動囤房稅以及推動租屋登錄系統仍然闕如，也讓青年居住問題雪上加霜。

巢運指出，為了解青年面臨的居住問題，發起問卷調查，共回收5011份有效問卷。結果顯示，92.9％填寫者認同台灣高房價問題「非常嚴重」；逾6成填寫者薪資超過全國中位數，卻僅有11.4％住在自宅，超過半數都是租屋族。而過去5年有購屋計畫並且順利買到房的人，僅佔2.7％。

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國民黨立委、即將被提名參選台北市長的蔣萬安說，據媒體報導，台北市民認為最需要改善的市政項目，包括高房價、交通與低薪。台北市近7年人口減少21萬，除了疫情除籍影響，台北居住的成本更是造成年輕人口外移的推力。而蔡英文執政6年，住宅政策無法達到人民期待。他認為，隨著人口結構以及觀念改變，有新型態居住模式可能；居住政策的核心，應該是讓每個人都找到或擁有適合居住的房子，希望每個人都能在台北市安居樂業。

民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶也直指，所謂「房市三箭」都沒射中紅心，更讓年輕人躺平，讓人難以期待蔡政府在剩下兩年任期能大破大立。拆解房屋建造成本，土地成本相當高，而誰將土地價格炒高？政府又如何透過財政手段把土地成本炒高？去年全國可開發素地交易超過3000億元，其中政府自己標售就佔了22.5％。2011年通過針對500坪以上國有土地禁賣，僅及於中央土地，地方政府因地制法沒修，使其可透過市地重劃或區段徵收，把市地出賣，作為財政調控手段。

賴香伶接著說，地方政府不斷賣地，但其收入卻沒有挹注到社會住宅。而以近5年為例，高雄與桃園賣出的地坪分居第一、二名。另一方面，地方政府是否真的需要靠賣地作為財政調控手段？以賣地收入來看，台中市近5年賣地收入達500多億元最高，桃園市居次，而且兩市市庫最仰賴賣地收入，錢也未明顯挹注在興建社宅，地方政府在推動社會住宅上，讓人質疑到底做了多少？

時代力量立委、被傳出可能參選新竹市長的邱顯智質問，蔡政府要杜絕房市炒作有杜絕了嗎？現在炒作比起過去6年前變本加厲，法院到處都是房地產交易爭議案件。健全租屋體系更不用說，租屋黑市的問題，政府至今還沒辦法掌握，要求做登錄，說不做就不做。此外，所謂的20萬戶社會住宅，又在哪裡？蔡政府這三箭可說都跳票。

邱顯智痛批，6年來，看不出政府對居住正義拿出真正態度。儘管時代力量跟民間團體多次呼籲，包括不能只有交易稅、而沒有持有稅，但政府聽不進去，行政院本草案也都還難產。在欠缺政策工具的情況下，就沒辦法避免房屋被集中持有。最後兩年任期，蔡總統不要只用產業界角度看居住問題，而要傾聽真的有需求的市井小民聲音，不要讓房市淪為利益投機的遊戲場。

巢運呼籲，蔡總統任期還有兩年，應儘速亡羊補牢，將遺漏的「兩箭」補上，讓民眾看到安居樂業的希望。此外，巢運也將在今年地方大選，集結各團體展開網路行動，並拜訪六都市長參選人，發布居住政策評比，並公布「挺青年居住」的議員參選人名單。

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