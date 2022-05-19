民進黨宜蘭縣黨部主委派系競爭 地方促整合「沒不團結本錢」

民進黨宜蘭地方人士指出，黨職選舉競爭難免會留下疙瘩，但民進黨在宜蘭一定要盡力整合，沒有不團結的本錢。（資料照）

2022/05/19 22:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨力拚年底選舉扳倒國民黨宜蘭縣長林姿妙，宜蘭市長江聰淵在正國會、新系等地方系統共同支持下，獲徵召提名參選宜蘭縣長。然而，各方合作氛圍，可能因正國會人選、對上英系及新系結盟推人選的宜蘭縣黨部主委選舉競爭，而產生質變。地方人士指出，民進黨立委陳歐珀始終支持江聰淵參選縣長。黨職選舉競爭難免會留下疙瘩，但民進黨在宜蘭一定要盡力整合，沒有不團結的本錢。

民進黨3月底提名江聰淵參選宜蘭縣長後，地方黨部主委選舉登記隨即開跑。宜蘭縣部分，形成正國會挺現任主委陳俊宇連任，但英系結盟新系前農委會主委林聰賢支持的英系的前黨部主委黃建財，兩方競爭態勢。

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據了解，各系統就黨務選舉相關人事展開溝通時，正國會主張，支持陳俊宇連任黨部主委，評召則除了前評召吳和信，其餘人選都可談，票選全國黨代表正國會則維持一席。陳金德等人也曾提出，由陳俊宇擔任黨部主委、前民進黨發言人吳濬彥任執行長的想法，不過得到「英系不同意」的訊號，最後各勢力無法取得共識。

之後，還傳出英系要角拜訪宜蘭並遊說林聰賢合作的消息。英系的黃建財最終登記參選黨部主委、與陳俊宇對打，更讓自認過去大力拉抬江聰淵參選縣長的正國會產生怨言。

對於傳言因民進黨在宜蘭縣採徵召提名，迫使陳歐珀表態支持江聰淵一事，相關人士不滿說，去年11月，陳歐珀找來前宜蘭代理縣長吳澤成連署，向民進黨主席蔡英文推薦江聰淵參選縣長；過去高鐵延伸宜蘭案、以及四項公投宣傳等，都可見宜蘭縣黨部、正國會及新系合作，極力拉抬江聰淵在地方的聲勢。就連陳金德一度打算爭取縣長提名，正國會仍表達支持江聰淵，民進黨3月提名江聰淵時，陳歐珀也現身記者會支持。該傳言對陳歐珀不公平。

地方人士指出，有感宜蘭若不團結就無勝選機會，2020年陳歐珀競選連任宜蘭縣立委時，請來林聰賢任競選總部主委、江聰淵任執行長，選後即形成正國會與新系共同支持江聰淵參選下屆宜蘭縣長的默契。2020年黨部主委選舉時，正國會也與新系合作，支持陳俊宇當選宜蘭縣黨部主委，擊敗競爭者、前宜蘭縣黨部評召吳和信，為往後兩系統在縣長選舉人選合作打下基礎。

針對民進黨各系統在宜蘭黨職選舉對峙狀況，地方人士指出，宜蘭縣長林姿妙雖有貪污案疑雲，但她過去幾次都未遭羈押，選戰期間，此案是否有新事證、林姿妙是否會被起訴，都是未知數。林姿妙對外訴求遭到司法迫害的論述，也可能讓聲勢逐漸回溫。民進黨內競爭難免會留下疙瘩，但在宜蘭一定要盡力整合，沒有不團結的本錢。

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