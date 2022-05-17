綠營黨職改選 南投36年「主委不連任」紀錄延續

民進黨南投縣黨部主委羅美玲（左）及南投縣議員蔡銘軒（右）在參與社區活動過程中，也可嗅出主委交棒的意味。（圖取自蔡銘軒臉書）（記者謝介裕攝）

2022/05/17 07:15

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣黨部主委、縣黨員代表（簡稱縣代）及全國黨員代表（簡稱全代）等黨職改選，將於本月22日登場，其中，黨部主委改選僅縣議員蔡銘軒一人登記參選，同額的局面，不但篤定當選，也將縣內綠營「主委不連任」的特有傳統，從18屆再延續至19屆，迄今36年來，未曾有人破例連任。

民進黨黨職改選工作，每2年辦理1次，依黨章相關規定，各縣市黨部主委可連任1次，惟南投縣黨部在辦理第19屆主委登記作業時，現任第18屆主委羅美玲即強調，她將遵循過去前輩的腳步，絕不會尋求連任，如今觀之，也是言行一致，說到做到。

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在一代傳一代、一棒接一棒下，「主委不連任」已成南投綠營特有的傳統，尤其在過5天就要展開改選工作，究竟哪些人曾擔任過主委？也意外引發基層黨員關心，黨部也索性順應民意公布歷屆主委資料，一來滿足新進黨員的好奇心，其次，也藉此向歷屆主委表達敬意，感謝他們的努力，也才積累民進黨在中央執政的能量，進而讓台灣一天比一天更加民主、自由、進步。

民進黨南投縣黨部說，該黨部草創發起人之一的已故前南投縣長林宗男就是第1屆主委，第2屆至18屆主委依序為黃億源、陳成林、蔡煌瑯、田明昌、李陽輔、黃義芳、湯火聖、林永鴻、賴燕雪、陳錦倫、陳育琳、廖志城、康誌合、許阿甘、陳昭煜、蘇昱誠及羅美玲。

此次改選，具有投票資格的黨員計有4662人，除了主委同額選舉，其他是有競爭的，全國黨員代表應選6席，計有8人登記，呈現8爭6席局面；縣黨員代表應選38席，有44人登記，則是44搶38席態勢，最終誰能脫穎而出？5月22日投開票當天答案便可望揭曉。

民進黨南投縣黨部主委羅美玲（右）及南投縣議員蔡銘軒（左）在參與社區活動過程中，也可嗅出主委交棒的意味。（記者謝介裕攝）

民進黨南投縣黨部出示歷屆主委名單，讓人看到「主委不連任」的特有傳統。（記者謝介裕攝）

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