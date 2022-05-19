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    張善政接受國民黨徵召選桃園市長 遭洗版砲轟：沒初選沒正當性

    中國國民黨中常會昨突襲提名前行政院長張善政（見圖）參選桃園市長，引發外界爭議。（資料照）

    中國國民黨中常會昨突襲提名前行政院長張善政（見圖）參選桃園市長，引發外界爭議。（資料照）

    2022/05/19 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨中常會昨突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，引發外界爭議，張善政今上午在臉書發文，表示有向國民黨前主席吳伯雄請益，也將「與地方朋友一一請益」。不過該文發出後不少網友在底下留言質疑「這樣出線好看嗎，能服眾嗎？」、「沒有公平的初選機制，年底國民黨就等著大敗吧」等。

    國民黨桃園市長佈局撲朔迷離，協調進度仍未明朗，國民黨中常會昨又通過徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發外界爭議，桃園市議會議長邱奕勝因事前未獲徵詢、告知，昨更陸續退出國民黨相關網路、通訊群組及所經營各類群組，引發各界議論紛紛。

    昨日張善政在臉書發文，表示日前接獲國民黨主席朱立倫提出，希望徵召他投入桃園市長選舉，他考慮後也決意投入桃園市長選戰。今日上午張善政再度發文，稱有致電給他最尊重的吳伯雄，並表示感受到對方對他的「殷殷期許」，他也向吳保證，「與地方朋友一一請益是我即日最優先工作」。張還稱「伯公絕對是我選舉的最高精神領袖」，並透露「在選舉團隊初具雛形後，他會幫我畫龍點睛。期待這一天早早到來」。

    雖然持續發文表達參選意願，但在兩則發文底下雖有部分網友支持，也都湧入網友批評，怒嗆「可以一起初選，別接受徵召嗎？不然你選沒人會信服」、「你官癌末期？有初選你才有正當性」、「這樣接受徵召，只會讓國民黨輸更慘」、「恭喜您成為了國民黨內卷的棋子」、「昨天貼文下，那麼多的留言你沒有看嗎？」、「當好你的教授就好，別出來亂了」，也有人批評朱立倫「對國民黨主席卻非常失望，由他拉下洪秀柱參選起，到選黨主席，處處心胸狹隘」。

    也有人勸「不要被人當用來打自己人的棋子」、「錯估桃園形勢，錯以為可以得到支持認可。您是好人，但我不會投票給您。」、「為了一個只在乎自身政客利益的下海很不值得」等。

    張善政發文表示，決意接受徵召投入桃園市長選戰，引發網友洗版砲轟。（圖擷自臉書）

    張善政發文表示，決意接受徵召投入桃園市長選戰，引發網友洗版砲轟。（圖擷自臉書）

    張善政發文表示，決意接受徵召投入桃園市長選戰，引發網友洗版砲轟。（圖擷自臉書）

    張善政發文表示，決意接受徵召投入桃園市長選戰，引發網友洗版砲轟。（圖擷自臉書）

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