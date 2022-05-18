朱立倫推張善政選桃園 林俊憲：偷襲提名害小強心累

對於國民黨提名張善政選桃園市長，立委林俊憲（見圖）認為，朱立倫偷襲提名，害羅智強心累。（資料照）

2022/05/18 19:25

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市立委林俊憲今天在臉書po文說，國民黨桃園市長候選提名人選吵了好幾個月，從在地的魯明哲、萬美玲，接著蹦出全國不分區議員羅智強，後來又傳出黨中央屬意呂玉玲，結果繞了一大圈，最後卻出現毫不相關的前行政院長張善政，劇情實在精彩。

林俊憲說，消息傳出後，積極表態參選桃園市長、卻無法獲得國民黨主席朱立倫青睞的羅智強說「驚訝、錯愕、心累」；而原本以為參選門票到手的呂玉玲更公開說「不排除參選到底」，從這兩個人的反應來看，就知道朱立倫事前完全沒有先知會他們，跟大家一樣都是看新聞才知道。

請繼續往下閱讀...

在桃園市長提名這件事上，林俊憲認為，完全看出朱立倫身為主席有多無能，溝通協調是主席最基本的工作，結果卻把兩位最積極參選的人晾在一旁，這已經不是溝通能力的問題，而是做人處事最基本的禮貌都沒有，一提名就引起分裂，未來大選還要怎麼選？

林俊憲說，看到羅智強做了那麼多努力，什麼不連任、遷戶籍、買房子的招數都使出來了，卻連事前被通知的基本待遇都得不到，多少還是為他感到有點不值，雖然跟羅的政治立場不同，但人情冷暖都是一樣的，加油吧小強！朱主席有多可惡，我們都懂！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法