為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫推張善政選桃園 林俊憲：偷襲提名害小強心累

    對於國民黨提名張善政選桃園市長，立委林俊憲（見圖）認為，朱立倫偷襲提名，害羅智強心累。（資料照）

    對於國民黨提名張善政選桃園市長，立委林俊憲（見圖）認為，朱立倫偷襲提名，害羅智強心累。（資料照）

    2022/05/18 19:25

    〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市立委林俊憲今天在臉書po文說，國民黨桃園市長候選提名人選吵了好幾個月，從在地的魯明哲、萬美玲，接著蹦出全國不分區議員羅智強，後來又傳出黨中央屬意呂玉玲，結果繞了一大圈，最後卻出現毫不相關的前行政院長張善政，劇情實在精彩。

    林俊憲說，消息傳出後，積極表態參選桃園市長、卻無法獲得國民黨主席朱立倫青睞的羅智強說「驚訝、錯愕、心累」；而原本以為參選門票到手的呂玉玲更公開說「不排除參選到底」，從這兩個人的反應來看，就知道朱立倫事前完全沒有先知會他們，跟大家一樣都是看新聞才知道。

    在桃園市長提名這件事上，林俊憲認為，完全看出朱立倫身為主席有多無能，溝通協調是主席最基本的工作，結果卻把兩位最積極參選的人晾在一旁，這已經不是溝通能力的問題，而是做人處事最基本的禮貌都沒有，一提名就引起分裂，未來大選還要怎麼選？

    林俊憲說，看到羅智強做了那麼多努力，什麼不連任、遷戶籍、買房子的招數都使出來了，卻連事前被通知的基本待遇都得不到，多少還是為他感到有點不值，雖然跟羅的政治立場不同，但人情冷暖都是一樣的，加油吧小強！朱主席有多可惡，我們都懂！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨「突襲」徵召張善政選桃園 秦慧珠轟：程序突兀無正當性
    2022/05/18 18:08

    國民黨「突襲」徵召張善政選桃園 秦慧珠轟：程序突兀無正當性
    國民黨徵召張善政 羅智強PO文：驚訝、錯愕、五味雜陳……
    2022/05/18 16:24

    國民黨徵召張善政 羅智強PO文：驚訝、錯愕、五味雜陳……

    蘇晏霈拍《我的婆婆》外表遭質疑？
    國民黨徵召張善政選桃園市長 呂玉玲怒了：不排除參選到底
    2022/05/18 15:40

    國民黨徵召張善政選桃園市長 呂玉玲怒了：不排除參選到底
    參選桃市長 張善政：「國家隊」變「全國在排隊」才想做點事情
    2022/05/18 15:36

    參選桃市長 張善政：「國家隊」變「全國在排隊」才想做點事情

    幼兒完整接種肺鏈疫苗 防護滴水不漏
    不等綠營先行掀牌宣布人選 黃健庭：無論出甚麼牌張善政都能勝選
    2022/05/18 15:10

    不等綠營先行掀牌宣布人選 黃健庭：無論出甚麼牌張善政都能勝選
    獲國民黨桃園市長選舉提名 張善政臉書親曝點頭參選原因
    2022/05/18 14:46

    獲國民黨桃園市長選舉提名 張善政臉書親曝點頭參選原因
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播