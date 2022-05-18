北韓人皆知蔣介石逃到台灣 粉專曝「讓人意外的point」

北韓半官方臉書粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」點出21個北韓令人意外的點。圖為北韓國旗。（路透）

2022/05/18 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕近來社群媒體上興起一股熱潮，不少人接力寫下「關於XX可能讓你很意外的point」，不少名人紛紛發文曝光鮮為人知的內幕。北韓半官方臉書粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」也跟風，指出北韓21個令台灣人意外的點。

「朝鮮經貿文化情報 DPRK」今天（18日）發文，開頭就點出，入境朝鮮其實沒有特別限制，可以自行連繫在地旅行社，組團就能去，甚至單人也可以。

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多數人印象中，北韓與南韓、美國關係不佳，但文章第五點提到，其實入境朝鮮可以帶蘋果、三星手機；另外，北韓國內也不禁止美國卡通節目與卡通偶像。

國際情勢方面，北韓民眾對兩岸歷史發展其實高過許多人的認知，普遍知道1949年蔣介石逃來台灣的事情；另外，北韓目前仍不承認以色列這個國家存在。

有趣的是，北韓的紀年與中華民國的紀年相同，例如中華民國111年也是北韓主體曆111年，而且朝鮮民主主義人民共和國執政黨「朝鮮勞動黨」的黨慶與中國民國國慶是同一天，都在10月10日。

文章PO出以後，引發網友討論「可..可惡！這樣疫情結束後想去觀光。」、「有生之年會想去朝鮮看一看。」、「有幾個真的意外！！！」、「好想去朝鮮旅遊」、「員工旅遊的好選擇」、「還真的很多我們不知道的點啊」。

北韓半官方臉書粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」點出21個北韓令人意外的點。

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