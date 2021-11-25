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    不准學！金正恩「皮衣」造型引爆潮流 北韓下令禁止

    北韓最高領導人金正恩（見圖）近年來酷愛黑色「長皮衣」造型，引發北韓民眾效法。然而近日卻傳出北韓政府開始禁止販售、穿著該皮衣的消息。（法新社）

    北韓最高領導人金正恩（見圖）近年來酷愛黑色「長皮衣」造型，引發北韓民眾效法。然而近日卻傳出北韓政府開始禁止販售、穿著該皮衣的消息。（法新社）

    2021/11/25 23:54

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩近年來酷愛黑色「長皮衣」造型，引起北韓民眾效法。然而近日卻傳出北韓政府開始禁止販售、穿著該皮衣的消息。

    《自由亞洲電台》報導，北韓最高領導人金正恩，自2019年起多次穿著黑色長版皮衣外套在鎂光燈前亮相，在北韓民間掀起一股潮流，民眾紛紛想效法領袖的時尚風格。

    然而，由於從中國進口的真皮衣價格昂貴，一般民眾搶不過富人，於是有廠商靈機一動，開始進口人工皮製販金正恩「同款」皮衣外套，在北韓民間蔚為流行。

    近日卻有消息傳出，北韓當局的「時尚警察」已經開始取締這些販賣人工皮衣的攤販，並沒收相關人工皮衣，希望停止攤商和民眾模仿這個裝扮。

    一個來自北韓平城市的匿名消息來源向媒體表示，這個皮衣裝扮在北韓政府高層間也十分熱門，包括金正恩的妹妹金與正也喜歡穿，也被視為「女強人」的象徵。

    據悉，雖然被「時尚警察」取締的北韓青年們也對此感到氣憤，認為這個用自己的錢買回來的衣服沒道理被拿走，但警方以「模仿最高領袖是挑起反動的潮流」為由駁回。恐怕再過不久，金正恩的皮衣造型，只能在北韓政府高層間看到了。

    金正恩胞妹金與正也喜歡穿長版皮衣，也因此「皮大衣」在政府高層間被視為「女強人」的象徵。（美聯社）

    金正恩胞妹金與正也喜歡穿長版皮衣，也因此「皮大衣」在政府高層間被視為「女強人」的象徵。（美聯社）

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