朝鮮粉專PO文嗆南韓防疫不力！網友：金正恩「一發」即可收拾

半官方性質的臉書粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」今日呼籲南韓政府，應儘速針對防疫拿出有效的手段。（圖擷取自臉書＿朝鮮經貿文化情報 DPRK）

2021/01/02 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，肆虐全球，南韓昨（1）日單日新增確診病例再度逾千。對此，半官方性質的臉書粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」今日呼籲南韓政府，在防疫上「趕緊拿出有用的辦法」。對此，網友也紛紛留言直呼，「南韓疫情一發不可收拾，北朝鮮疫情一發就可收拾」。

半官方性質的臉書粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」今日發文表示，「希望南朝鮮的疫情儘速控制下來，趕緊拿出有用的辦法，不要再讓人民生存於恐慌之中了。南朝鮮的人民，辛苦了！」

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「朝鮮經貿文化情報 DPRK」更在文中附上，南韓首都首爾與北韓首都平壤的跨年夜對比圖，北韓的跨年晚會人潮擠得水洩不通，相當熱鬧；而素來人潮熙來攘往的首爾街頭則相當冷清。

貼文一出，網友表示，「南韓疫情一發不可收拾，北朝鮮疫情一發就可收拾」，讓「朝鮮經貿文化情報 DPRK」讚道，「你有水準」，網友見狀則紛紛笑喊，「沒有一發解決不了的問題 如果有就兩發」、「精準標靶治療！」、「高級酸，等一下害到小編…」、「大家別挖洞給小編跳」，疑似在暗示北韓政府的獨裁性質。

對此，「朝鮮經貿文化情報 DPRK」小編也謹慎回應，「元帥發號施令全面防疫就能防止疾病流傳，這就是一發」、「沒事的，元帥一發號施令，全體防疫」、「他的一發是什麼，小編不清楚，小編的解讀是，發號施令一心防疫」。

還有香港網友留言，「一開始就封關，精明！果斷！做倒嘢！我係香港人」，順便諷刺港府疫情爆發後，不顧香港民意，仍大開門戶迎接中國人民。

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