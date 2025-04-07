統戰？帶學生到中國看哪吒 清大教授周卓煇：正常學術交流

清大教授周卓煇帶高中生及清大學生到中國天津交流，遭疑是統戰團，他強調是單純的學術交流，非統戰活動。（記者洪美秀攝）

2025/04/07 13:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學材料系特聘教授周卓煇利用329連假帶清大及私立曙光女中科探社學生共28人到中國天津，進行名為「光與健康」的學術交流，被網友「矽谷小婦人札記」發文質疑，5天4夜僅收機票費用，其餘食宿全包，認為中國統戰「已向下紮根」，針對高中生在思想未成熟階段就統戰。

對此，清大初步回應，有關兩岸交流活動都按政府相關規定辦理。周卓煇也受訪強調，此次純粹是學術交流，學生也發表研究成果，與統戰無關，中國天津醫院的醫師更對台灣高中生在課業繁忙之際能參與科學研究表達讚嘆與肯定，「這是台灣之光，不應用統戰思維或政治色彩來看」，且台灣在光與健康的研究走在世界前端，應以學生有此表現為榮。

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網友：「食宿全包」一點都不意外

網友「矽谷小婦人札記」在臉書發文提到，友人傳來女兒學校社團收到的通知，由於社團受清大指導，「所以這個食宿全包的中國行程看起來一點都不意外了」，天津行程中還有觀看最近在中國相當紅的動畫電影「哪吒之魔童鬧海」；而帶隊教授周卓煇還支持涉貪停職的新竹市長高虹安。

網友提到，中國前領導人毛澤東當年最知名的策略之一就是利用涉世未深的孩子進行思想改造，由於羽翼未豐、思想未臻成熟，自然很容易改造成「毛主席想要的模樣」，進而成為日後人們聞風喪膽的紅衛兵；友人孩子這麼小就「到中國進行所謂的學術交流，是不是讓他們覺得中國不是外界所想像的那麼ooxx，進而可以接受中國所灌輸的思想、再帶回來影響更多人呢」？

周卓煇：景點行程就像到新竹會去城隍廟

周卓煇受訪提到，他從事光與健康的研究多年，此次與天津眼科醫院進行學術交流，也發表學術研究，參加的高中生都是自願自費前來，展現台灣高中生參與科學研究的成果，強調預防醫學的重要。

周卓煇說，2023年10月就曾到中國交流，兩次都未拿學校經費補助，雖有去天津的旅遊景點，但就像中國學生到新竹會去城隍廟般，屬正常文化交流。

他認為在光與健康的研究上台灣是強項，應跳脫黨派立場，台灣人不應畏縮，更不希望政治的紛亂變內耗，影響學生研究科學的心。

清大教授周卓煇帶高中生及清大學生到中國天津交流，還看中國電影哪吒遭疑是統戰團。（照片取自網友臉書發文）

清大教授周卓煇帶高中生及清大學生到中國天津交流，還看中國電影哪吒遭疑是統戰團。（照片取自網友臉書發文）

清大教授周卓煇帶高中生及清大學生到中國天津交流，還看中國電影哪吒遭疑是統戰團。（照片取自網友臉書發文）

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