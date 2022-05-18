朱立倫提3點訴求 要求蔡政府別再擺爛

國民黨主席朱立倫今早在臉書發文向蔡政府提出包括立即確定學校是否全面停課等3點訴求，並痛批在疫情亂象叢生下，蔡政府所謂「有政府會做事」，已淪為「有政府會擺爛」的笑話！（截圖自朱立倫臉書）

2022/05/18 09:13

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今早在臉書發文向蔡政府提出包括立即確定學校是否全面停課等3點訴求，並痛批在疫情亂象叢生下，蔡政府所謂「有政府會做事」，已淪為「有政府會擺爛」的笑話！

朱立倫表示，天底下有哪一種政府會讓國家未來的棟樑、會讓父母最疼愛的寶貝孩子，暴露在危險的染疫風險下，且毫無有效配套跟可靠指引？最諷刺的，在「全國兒童安全日」3天後的今日，全國已有9萬9271例、近10萬名各級學生確診，但與此同時6到11歲的兒童疫苗施打率，只有約一成出頭的10.74%，而BNT兒童疫苗直到前天才抵達台灣。

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朱立倫表示，蔡政府如果沒幫孩子們超前部署，沒保障學生們有足夠的抗病毒保護力，為什麼不指示教育部在接下來即將來臨的疫情高峰期，暫停實體課程、全面遠距教學？又若快篩真的如民進黨宣稱的「非常夠」，為何不考慮多國經驗，透過提供足夠的快篩，讓孩子及老師們能在確定採陰的狀況下，再安心來學校上課？

朱立倫說，民進黨不做，國民黨來強力監督，他向政府提出以下3點要求，包括各級學校是否全面停課改為遠距教學，應立即確定方案；如確定全面改為遠距，補救教學進度、解決數位落差配套要備好；積極提高兒童疫苗施打率。

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