朱立倫：中央應協調地方送醫療物資 該當靠山不該當問題來源

國民黨主席朱立倫今表示，面對疫情，政府該當家庭和孩子的靠山，而不是問題來源，針對缺乏醫療資源的弱勢家庭，應由中央協調地方專案致送醫療物資，避免弱勢因經濟問題延誤就醫。（取自臉書）

2022/05/15 16:37

〔記者林良昇／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，兒童染疫苗案例增加，國民黨主席朱立倫今表示，面對疫情，政府該當家庭和孩子的靠山，而不是問題來源，針對缺乏醫療資源的弱勢家庭，應由中央協調地方專案致送醫療物資，避免弱勢因經濟問題延誤就醫。

朱立倫今在臉書上發文表示，今天是全國兒童安全日，面臨疫情的侵襲，無論是小朋友的健康照護、學齡後兒童的課業問題以及兒童確診後的綠色通道，這1個月來都有太多亂象，讓父母們心力交瘁。政府應該要當每一個家庭、每一個孩子的靠山，而不是問題來源。

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朱立倫說，當孩子的學習、健康、家庭生活與成長都受到衝擊，包括醫院病床不足、防疫在家無人照顧，或是從美國及日本經驗，發現兒童在確診後可能出現「長新冠」症狀，以及在家過久可能出現的後遺症，都需要政府、社會與所有人更用心應對、提出務實解方。

朱立倫建議，針對缺乏快篩等醫療資源的弱勢家庭，應由中央協調地方專案致送醫療物資、建立關心聯繫管道，確保弱勢家庭的孩子不受經濟問題影響健康、在疫情下延誤就醫。

國民黨立委蔣萬安也發文表示，今天是兒童安全日，國內疫情即將迎來高峰，目前國小、幼兒園的孩子尚未普遍施打疫苗，兒童確診案例也已破萬，家長們都很擔心，短期內反覆的停課、復課，將徒增孩子染疫的風險，也影響學習成效，希望政府能盡快有所作為，別讓家長只能自主應變「自己的孩子自己救」。

蔣萬安認為，為了保障孩子安全、維護校園健康，他已發函指揮中心，要求盡快評估讓幼兒園、小學停課改線上上課，或將暑假提前，並搭配家長請防疫照顧假，得以申請「防疫生活津貼」，希望指揮中心能盡速有所回應，讓家長安心防疫。

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