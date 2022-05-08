國台辦稱要幫買快篩 朱立倫批政府：爲什麼要給見縫插針機會？

國民黨主席朱立倫8日應邀出席「國際蔬食文化節－浴佛祈福法會」，並參觀展覽。（記者方賓照攝）

2022/05/08 11:16

〔記者林良昇／台北報導〕Omicron本土疫情持續升溫，許多民眾抱怨買不到快篩試劑，中國國台辦稱願意提供協助，陸委會則批中共搞分化，國民黨主席朱立倫今受訪時反問「爲什麼要讓人家見縫插針的機會呢？」讓民眾有充足快篩才是重點，如果自己準備好就沒有這問題，這才是要反省的。

Omicron本土疫情升溫，國民黨內也傳出疫情，朱立倫今出席「國際蔬食文化節-浴佛祈福法會」活動時受訪，對於國民黨內傳出疫情，其隨行秘書、黨副發言人楊智伃確診，朱立倫本人則快篩陰性。朱說，他第一時間就有趕快關心同仁，都很平安，都有常在快篩。

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朱立倫提到，現在大家要排隊買快篩，前年是口罩、去年是疫苗、今年是快篩，現在快篩全世界量都非常充足，是台灣不足，不但要加快進口，國民黨甚至呼籲僑胞寄快篩到台灣，減輕壓力和困擾。

朱立倫批評，因為政府的延宕，就算快篩5月底、6月到，現階段每個藥局門口都排滿人龍，今天母親節，很多媽媽都還在排隊，爲家人買快篩，真的是全民之痛。

對於國民黨立委蔣萬安也確診，恐怕影響國民黨台北市提名佈局，朱立倫表示，他第一時間有跟蔣通電話，蔣現在鼻音比較重，一點喉嚨痛但沒發燒，相信一定很平安。這幾天蔣在家居家隔離，還是透過各種方式持續努力，國民黨會在適當時機，做好台北市包括議員、市長的提名。

對於快篩缺乏，國台辦稱願提供協助，遭陸委會批評藉快篩議題搞分化，朱立倫反問：「為什麼要讓人家見縫插針的機會呢？」為什麼自己不準備好？如果今天準備好，就沒有這些問題了，趕快讓所有民眾有充足的快篩劑，不要每天大排長龍，才是關鍵重點。

朱立倫指出，新加坡在4、5個月以前，韓國在2、3個月以前，紐西蘭在2、3個月以前，「人家都演給你看了」，都已經準備了。新加坡把快篩劑直接每戶送10劑，社區大家都買的到，為什麼我們做不到呢？這才是要反省的，不要讓任何人有見縫插針的機會，自我反省趕快做到最重要。

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國民黨主席朱立倫8日應邀出席「國際蔬食文化節－浴佛祈福法會」，並參觀展覽。（記者方賓照攝）

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