加州教會槍擊案》「和統會」成員仇恨犯案 陸委會：譴責暴力不法

「中國和平統一促進會」官網把台灣的和促會列為分會。（取自網路）

2022/05/17 22:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國南加州基督長老教會槍擊案造成1死5傷，華裔犯案兇嫌周文偉被起底，擔任中共外圍組織「中國和平統一促進會」理事，美國警方研判，襲擊原因是「政治仇恨」。陸委會今日表示，政府譴責暴力不法及仇視對立行為，對事件中不幸罹難及受傷的僑民表達哀悼與慰問。

陸委會指出，相互尊重、理解包容不同政治立場是民主自由社會的核心價值。政府譴責暴力不法及仇視對立行為，對事件中不幸罹難及受傷的僑民表達哀悼與慰問，我相關機關已與美方密切合作，全力協助受害者及其家屬處理後續事宜，並加強保護我僑民安全。

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針對台灣的「中國和平統一促進會」與受中共統戰部控制的「中國和平統一促進會」，彼此是否有隸屬關係？陸委會回應，經查內政部人民團體公開資料，台灣的「中國和平統一促進會」係在民國78年間設立之民間團體，就政府目前掌握資訊，尚無具體證據顯示該團體是中共對台統戰組織在台所設立之統戰團體或分會。政府要強調，台灣是民主社會，依法保障我國人言論與集會結社自由，但人民團體之運作亦不得危害國家安全、社會安定。

陸委會強調，目前政府已完成「國安五法」與反滲透法等相關修法工作，檢調機關對可能違法情事均予密切關注、嚴加防範。本會要提醒我人民團體，不得配合中方從事妨害國家安全或利益之活動，至具體個案中民間組織是否有被中國操作或運用，有無涉嫌違反國安五法、反滲透法等規定，相關機關都會依法查處。

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