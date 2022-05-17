王婉諭：對抗轉型正義最大敵人 就是時間和遺忘

時代力量立委王婉諭。（立委王婉諭國會辦公室提供）

2022/05/17 19:38

〔記者楊丞彧／台北報導〕促進轉型正義委員會（下稱促轉會）任期將於本月底屆滿，立法院院會今（17日）三讀通過「促進轉型正義條例」以及「威權時期國家不法行為受害者權利回復條例」部分條文修正。時代力量立委王婉諭強調，對抗轉型正義最大的敵人，就是時間和遺忘。讓遲到的國家反省工程能夠開始，不讓遺忘成為臺灣轉型正義的特色，這是對臺灣民主運動的前輩應盡的責任。

王婉諭在完成修法後發言表示，促轉會從2018年艱難成立至今，不斷遭到來自社會各界的許多批評。其中，有些是希望轉型正義能夠更快、更好地得落實，而積極鞭策促轉會的人；當然，也有些是不理解、不認同轉型正義，認為轉型正義是政治鬥爭，認為過去的就讓它過去了，強烈反對各種轉型正義措施的人。

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王婉諭認為，促轉會雖深陷爭議，但這絕對不是在撕裂社會。對許多人來說，比起接受質疑，承認自己的錯誤，進行真誠的反省，遺忘和否認是條更輕鬆的路。

王婉諭強調，對抗轉型正義最大的敵人，也就是時間和遺忘，讓遲到的國家反省工程能夠開始，不讓遺忘成為臺灣轉型正義的特色，因為這就是對臺灣民主運動的前輩應盡的責任。而促轉會在解散前，在檔案徵集和開放應用、在威權象徵的移除和責任追究上遭遇到的許多困難，之後應該要由承接各項業務的行政部門所面對。而他們是否能夠得到解決，進一步推動轉型正義，取決於行政單位的決心。

時代力量立委陳椒華則表示，時至今日還有修法的必要，正意味著威權統治的傷害和後果，在台灣社會中仍然存在，並持續影響人民生活。這也提醒，對於威權統治，仍有許多不知道的傷害。而在這些傷害還沒被徹底調查、揭露的情況下，要求人們放下過去、看向未來，是多麼地殘忍。

陳椒華強調，對轉型正義追求的和解，絕非僅是對傷害進行賠償；單單只有賠償的和解，是無法換來對國家的信任。轉型正義追求的和解，是建立在真相揭露、賠償、咎責，以及國家嚴肅保證不再犯之上的社會工程。唯有這種和解，社會才能在自由、民主、憲政秩序下的共同認同中團結起來。她肯定這次轉型正義擴大其範圍，但除了賠償之外，更重要的是在認定不法的過程當中，能揭露威權統治體制下的人民基本權利遭恣意侵奪的真相和原因，深化人民對民主法治內涵的理解。

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