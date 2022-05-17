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    首頁　>　政治

    促轉會月底解散 轉型正義工作由6主管機關接手

    立法院院會今（17日）三讀通過促轉條例部分條文修正。（記者楊丞彧攝）

    立法院院會今（17日）三讀通過促轉條例部分條文修正。（記者楊丞彧攝）

    2022/05/17 09:51

    〔記者楊丞彧／台北報導〕促進轉型正義委員會（下稱促轉會）任期即將於本月底屆滿，依法向行政院長提出任務總結報告後解散。立法院院會今（17）日三讀通過「促進轉型正義條例」部分條文修正，行政院應於促轉會解散後設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，負責轉型正義事項之統合、協調及監督。而促轉會解散後，轉型正義之工作也依照任務性質，明定交由6主管機關持續辦理。

    促轉會為完成任務總結報告後，即依法解散的任務型機關。在促轉會解散後，為明確規範轉型正義事項應由哪個機關接續推動落實、相關資源如何整合分配，以及執行過程如何追蹤管考等，修法後，行政院應於促轉會解散後設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，負責轉型正義事項以及任務總結報告之統合、協調及監督工作。

    此外，促轉會解散後，國家應辦理之轉型正義事項，明定交由6主管機關持續辦理。平復司法不法等，與識別及處置加害者事項，由法務主管機關辦理；清除威權象徵事項，由內政主管機關辦理；保存不義遺址事項，由文化主管機關辦理；照顧療癒政治受難者及其家屬之政治暴力創傷事項，由衛生福利主管機關辦理；轉型正義教育事項，由教育主管機關辦理；促進轉型正義基金之收支、保管及運用事項，由國家發展委員會辦理。

    促進轉型正義委員會。（資料照）

    促進轉型正義委員會。（資料照）

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