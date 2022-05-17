關鍵政治檔案「一片黑」 綠委批阻礙轉型正義

民進黨立委劉世芳今天在立法院院會三讀通過「促進轉型正義條例」部分條文修正後發言。（取自劉世芳臉書）

2022/05/17 17:33

〔記者楊丞彧／台北報導〕促進轉型正義委員會（下稱促轉會）任期將於本月底屆滿，依法向行政院長提出任務總結報告後解散。立法院院會今（17日）三讀通過「促進轉型正義條例」部分條文修正。完成立法程序後，民進黨立委劉世芳、范雲皆對諸多政治檔案未能公開表示關切。劉世芳直指，分期付款式的公開檔案，會導致遲到、殘缺的真相，這不是真正的轉型正義。

劉世芳表示，促轉會階段性任務吿一段落，不是轉型正義的句點，而是另一個開始。轉型正義的前提為還原歷史真相，沒有真相就沒有和解、更沒有原諒。而還原歷史真相的前提，就是公開政治檔案。因此，她在附帶決議中，通過了促轉會須對加害者的追訴、行為與查處程序提出草案，供法務部研擬法制；並提出政治檔案條例不得妨礙釐清加害者責任的修法建議。

請繼續往下閱讀...

劉世芳指出，過去4年，以國人高度重視的林宅血案與陳文成博士命案來看，國防部、國安局、調查局、警政署等單位移轉的檔案共192筆，其中「全文公開者」僅17筆，占8.85％。超過9成的檔案，以情報工作法、國家機密保護法、政治檔案條例為理由，進行遮蔽，主張50年、甚至70年，才能全文公開。劉世芳強調，分期付款是的公開檔案，只會導致遲到的、殘缺的真相，這不是真正的轉型正義。

民進黨立委范雲也指出，4年來促轉會為台灣轉型正義開啟重要篇章，但也留下許多未竟之業，真相尚未完整公布，移除威權象徵也未完成，最重要的是，有許多受害人、但卻沒有加害人。和解一定要奠基在真相的完整公開，目前許多政治檔案無法解密，或解密後有大量資訊被遮蔽，這樣的情況相當嚴重。而目前大量政治檔案仍未解密，是轉型正義最大阻礙。

范雲舉林宅血案、陳文成命案、蘇東啟案為例，這些案件過了40年甚至更久，實在沒有理由無法看到背後完整檔案。對此，她將提出政治檔案條例修法草案，解開檔案「永久保密」的緊箍咒，將檔案開放的審議機制完整入法。范雲也表示，還原真相的下一步，就是識別及追究加害者責任。她也將大力監督法務部，務必要由獨立的專責單位和幕僚，進行調查及後續究責，確保轉型正義不受政治力的干擾。

民進黨立委林宜瑾提到，文化部長李永得答詢時對她承諾，文化部將在促轉會退場後3個月內提出轉型正義工作時間軸，同時每年提出進度報告。許多民主前輩仍在引頸期盼，民進黨作為曾經的黨外，如何在民主轉型後，進一步推動民主深化，該如何跟全國人民一起面對那段威權歷史。她知道，至今做的仍遠遠不夠，因此將和立院同事用最嚴厲的態度監督，加上台灣多元活潑的公民社會也共同協力，一起期許一個不再受威權幽靈糾纏的福爾摩沙、我們的台灣。

國民黨立委曾銘宗則說，蔡政府用人不當，任用自詡為「東廠、西廠」的張天欽擔任促轉會副主委，企圖利用職權來清算、抹黑藍營政治人物，其居心不良、心術不正，打壞促轉會機關形象，讓促轉會的公信力蕩然無存。而促轉會成立4年來，各工作只做半套，搜集的檔案資料不公開也不透明，還選擇性的公布。對歷史人物並未功過並陳，偏重政治考慮及意識形態的考量，根本談不上轉型正義。促轉會到底有沒有完成促進轉型正義，還是促進了轉型不正義，留待各界評斷。

民進黨立委劉世芳今天在立法院院會三讀通過「促進轉型正義條例」部分條文修正後發言。（記者楊丞彧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法