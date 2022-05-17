轉型正義修法邁進 政治受難者團體：終於又見天光

立法院院會今（17日）三讀通過「促進轉型正義條例」以及「威權時期國家不法行為受害者權利回復條例」部分條文修正。（記者楊丞彧攝）

2022/05/17 18:09

〔記者楊丞彧／台北報導〕促進轉型正義委員會（下稱促轉會）任期將於本月底屆滿，依法向行政院長提出任務總結報告後解散。立法院院會今（17日）三讀通過「促進轉型正義條例」以及「威權時期國家不法行為受害者權利回復條例」部分條文修正。政治受難者團體聯合工作小組隨後以聲明表示，對此表示欣慰，在漫長的、遲滯的立法溝通過程，終於又見到了一點天光。

政治受難者團體聯合工作小組表示，今天立法院三讀通過「促轉條例修正案」，讓促轉會落日後的相關工作得以繼續執行。並將轉型正義工程中，關於受難者權利賠償的相關法案，即「威權時期國家不法行為受害者權利回復條例」，對受難者人身自由、生命及財產權的賠償都做了進一步的處理，並且，把未經判決、遭受行政不法的受難案件納入適用範圍，對此表示欣慰。而漫長的、遲滯的立法溝通過程，終於又見到了一點天光，衷心感謝過程中所有提供協助的朝野立委、學者及積極溝通的促轉會委員。

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政治受難者團體聯合工作小組指出，促轉會成立到現在的4年間，許多任務工作仍未真正落實，包括檔案公開、真相調查、清除威權象徵等等。三讀通過版本，將相關任務移轉至6個主要部會。這個調整，對受難者團體而言，一則以喜、一則以憂。喜的是，轉型正義工作樂觀看來，應該不至於停止；憂的是，未來的跨部會整合溝通勢必成為一項難題。行政院雖規劃設立「推動轉型正義會報」，但與獨立機關比較起來，在機關架構及運作能量上仍有不足。

政治受難者團體聯合工作小組提到，今日也通過了關於受難者權利回復的重要法案，讓以往依據戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例、戒嚴時期人民受損權利回復條例、二二八事件處理及賠償條例，僅象徵性處理的案件，能有進一步完整的審查及補救。這部法案，牽動著幾萬受難者及家屬的心情。

政治受難者團體聯合工作小組認為，自由及生命權侵害的賠償部分，在現有的補償基礎上再進行加碼，考量國家財政負擔，知道不能過分主張，多數受難者也都能體恤；財產權的部分，溝通過程雖然提出不同意見，要求參考德國法例，不應該過分壓縮應賠償的折算數，但政院版出爐依然回到最低折算標準，也只能接受。

政治受難者團體聯合工作小組也點名感謝名單，包括民進黨團柯建銘總召及黃世杰召委，以及民進黨立委江永昌慷慨激昂的正義之聲，還有民進黨立委周春米、蘇治芬、賴品妤以及無黨籍立委林昶佐提案。另也感謝國民黨立委蔣萬安，從幾年前第一次拜會即力挺受難者團體，並且在國民黨內部協助說服不同意見；此外，也特別感謝政大教授林佳和和促轉會陳雨凡委員。

政治受難者團體聯合工作小組表示，今天是台灣轉型正義歷史又一個轉折及進程，促轉會落幕、受難者權益可以被更周全的照顧，但檔案公開及真相還原，仍然考驗著這個社會面對歷史的態度成熟與否。我們是否準備好，要揭開不堪的過往、讓真相呈現？直視歷史，才能以正確的態度迎向未來。

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