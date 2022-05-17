是否選高雄市長？林明溱：不會發生這種事

針對是否選高雄市長，南投縣長林明在議會表示，不會發生這種事。（記者張協昇攝）

2022/05/17 12:04

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣長林明溱日前在議會定期會總質詢，面對議員簡賜勝邀選高雄市長時，一度表示如果黨需要他，高雄市民也歡迎他，為了國家及黨，他也不能拒絕，惟議員廖梓佑今（17日）質詢時再度詢問林明溱是否真的想選高雄市長時？林明溱表示，這是政治語言，他年紀已大，不會發生這種事。

南投縣長林明溱擔任兩屆縣長即將屆滿卸任，無黨籍縣議員簡賜勝13日在議會質詢時表示，有高雄朋友邀林參選高雄市長，不知縣長有沒有興趣？建議縣長可以慎重考慮看看。

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林明溱當時表示，目前黨內任何人要選高雄市長都很困難，但黨內優秀人才很多，也有很多人想參選，他怕自己沒能力，但如果最後黨內沒人參選，黨需要他，高雄市民也喜歡他這種骨力、老實肯做事的人，他也不能拒絕，會考慮一下。

林明溱此答詢被認為有意參選高雄市長，但隨即引發民進黨議員陳翰立等人批評林明溱應把縣政做好，勿癡心妄想。議員廖梓佑今在縣政總質詢時，再度詢問林明溱是否真的想選高雄市長？會不會辭縣長投入選戰？

71歲的林明溱則說，當時是議員質詢他，他才這樣說，是政治語言，他年紀已大，要多留餘生給自己，不會發生這種事。

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