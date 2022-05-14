林明溱選高雄市長？南投縣議員奉勸「不要癡心妄想了」

南投縣長林明溱表態不排斥選高雄市長，南投綠營直指是為卸任找出路、也證明藍營沒人才。（記者劉濱銓攝）

2022/05/14 17:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣長林明溱日前被問是否有意選高雄市長，林回說若黨有需要，高雄市民也歡迎，他也不能拒絕。對此，民進黨南投縣議員陳翰立說，高雄已被韓國瑜騙了一次，林明溱的態度就證明了國民黨沒人才。

林明溱則說，國民黨其實人才很多，像以前的花蓮縣長、現任立委傅崐萁，都是很有實力，他認為若黨內沒有人要參選，黨也有需要，高雄人也歡迎的話，他不能夠拒絕。

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陳翰立指出，高雄人已經被韓國瑜騙過一次，尤其現任市長陳其邁也做得很好，現在國民黨沒有人才是不爭的事實，他奉勸林不要再癡心妄想了。

民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷則說，林明溱習慣說大話，現在表態不排斥選高雄市長，讓人覺得很可笑，還記得2018年才有個人說要讓高雄發大財，2022年又有一個愛說大話的人說要選，現在是把高雄市民當成什麼了。

民進黨南投縣議員參選人沈夙崢說，林的表態讓人啼笑皆非，他8年來的「政績」真能讓高雄人信服？特別是南投還有垃圾、停車、就業問題待解決，以及親子公園不足等，希望林好好把握剩下的任期，為政策做收尾，不要再心猿意馬替自己找出路。

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