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    芬蘭終於「去芬蘭化」 他：欲加北約打臉藍營政客

    圖為芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（路透）

    圖為芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（路透）

    2022/05/17 12:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭開打以來，有部分藍營政治人物以及親中派提出「芬蘭化」的概念，也就是弱小國家遵循強大鄰國的政策，以保持主權與領土完整，認為這是解除危機的方法，然而芬蘭近日決定加入北約，前國大代表黃澎孝在臉書撰文指出：「芬蘭才不要『芬蘭化』呢！！宣佈加『北約』打臉藍營政客」。

    黃澎孝表示，芬蘭不顧俄國總統普廷的警告，在15日公開宣佈要加入北約，洗雪芬蘭化國恥，他回憶起自己小時候曾經認識來自芬蘭的教士，其中一位叫做戴佩貞（Taponen helvi），黃澎孝說戴對他相當好，曾要他幫忙到教會當翻譯，還兼主日學小老師，而讓黃澎孝印象最深刻的事情，則是戴教士一次談起芬蘭抵抗蘇聯入侵的戰爭，說到潸然淚下。

    黃澎孝說，後來他才知道戴教士所說的是1939年蘇聯對芬蘭發起的冬季戰爭，1941年時，芬蘭為了奪回失土，不惜與納粹德國合作，對蘇聯再度開戰，然而最終因德國的敗降，芬蘭也成為戰敗國，而戰後為了避免遭蘇聯併吞，不得不同意在國際事務上屈從蘇聯，且不加入西方反蘇陣營，還以自我檢查的方式，消弭國內反蘇聲音。

    黃澎孝指出，這套矮化主權的生存模式就是芬蘭化，對芬蘭人而言，是他們必欲去之而後快的「國恥」，沒想到台灣竟然有一票屈從中國的舔共政客大提芬蘭化，作為烏克蘭與台灣解除危機的藥方。

    黃澎孝直言：「可惜這世上主動選擇跪著的政客不多」，波蘭、捷克、斯洛文尼亞等總理都前往基輔，表達對烏克蘭的支持，西方各國以及國際組織也力挺烏克蘭，芬蘭與瑞典的政府與人民則重新思考國家安全需要，決定要加速北約來保衛自己的國家，黃澎孝認為，只要有所選擇，歐洲民主國家沒有哪一國會想要芬蘭化，而兩個多月前洋洋自得大談芬蘭化的藍營政客也忙著重新「說明」與「詮釋」，

    文末黃澎孝說，他希望能告訴小時候認識的芬蘭教士，告訴她們芬蘭終於去芬蘭化了。

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