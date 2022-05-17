關注中國侵害人權 國際組織「保護衛士」宣布開設台灣辦事處

國際人權組織「保護衛士」宣布開設台灣辦事處。（翻攝自「保護衛士」官網）

2022/05/17 09:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）今天宣布，將第一個亞洲辦事處設在台灣首都台北。「保護衛士」成立於2016年，前身是瑞典記者彼得．達林（Peter Dahlin）和美國人權倡議者邁克爾‧卡斯特（Michael Caster）與中國人權律師們2009年在中國成立的人權組織China Action。

「保護衛士」今天上午在官網宣布開設台灣辦事處。「保護衛士」總部位於西班牙馬德里，這也是「保護衛士」第一個亞洲辦事處。「保護衛士」指出，由於「保護衛士」特別關注中國及其鄰近區域威權國家的人權惡化狀況，而台灣擁有開放的社會和地理文化上的鄰近性，是顯而易見的設點選擇。

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「保護衛士」並肯定指出，台灣近幾十年逐漸擺脫威權歷史，這個進步而有活力的民主國家現在已成為公民社會團體和媒體立足的熱門據點，尤其在香港人權狀況受到北京控制下迅速惡化的此刻。

「保護衛士」台北辦事處位於中正區市中心，距離政治樞紐地帶不遠。「保護衛士」表示，期待與更多台灣關注人權的非政府組織取得聯繫，一起促進法治，並為世界上環境最為惡劣的獨裁國家中的人權捍衛者提供協助。

「保護衛士」說明，其工作是致力於在亞洲一些人權環境最惡劣的國家從事並支持當地實地活動，以促進保障基本人權和法治，並協助提升在地公民社會和人權捍衛者的能力。「保護衛士」同時運作約10多個專案項目，總部與亞洲當地合作夥伴進行合作，其中包括教師、律師、當地獨立媒體及推廣和保護人權法治的公民社會組織。

「保護衛士」工作主軸涵蓋任意監禁、「指定居所監視居住」和「留置」的黑監獄體系、強迫認罪、全球性的騷擾和綁架等跨國鎮壓現象，以及中共的秘密警察機構，國家監察委員會。與台灣相關的部分，「保護衛士」先前曾提出報告，揭露海外台灣國民被非法送中、而非被遣返回台的議題，以及中國對已出獄的台灣公民實施限制出境等。

「保護衛士」表示，接下來幾個月裡，「保護衛士」將發布數篇關鍵而創新的報告，探討議題包括中國把政治犯送往精神病院，近期以防疫之名採行的各種侵害人權政策，以及北京當局如何將「限制出境」武器化用以對付異己。

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