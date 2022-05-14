促符合聯合國公約 國際審查委員：台灣政府應持續推動廢死

公政公約第三次國家報告國際審查委員會Manfred Nowak主席5月14日為「人權公約的在地實踐：國家人權委員會與司法機關的角色與功能」研討會演說。（人權會提供）

2022/05/14 22:42

〔記者吳書緯／台北報導〕為提升國際人權專家對台灣人權工作之助益，人權委員會藉由國際審查委員來台參加兩公約國際審查之際，今天舉辦研討會。國際審查委員會主席、奧地利維也納大學法學院國際法與人權教授Manfred Nowak表示，台灣政府應符合公政公約的要求，保障人民生存權，持續推動廢除死刑。

國家人權委員會今發布新聞稿指出，人權會先在13日舉辦國際審查委員交流座談，續於今天與法官學院及人權公約施行監督聯盟共同辦理「人權公約的在地實踐：國家人權委員會與司法機關的角色與功能」研討會，邀請多位國際審查委員暢談從案例法暢談如何防止殘忍、經濟社會文化權利在普遍、區域與國家層面的可司法性，建立普世的人權價值及規範等。

請繼續往下閱讀...

監委、人權委員王幼玲致詞時表示，人權會成立近2年，仍有許多需要學習之處，人權會作為國家的良心，一定會落實人權監督機制，除加強社會對話、引入國際人權趨勢與作法外，也促使台灣不同領域工作者，得以從多元面向監督政府在經濟、社會及文化權利落實。

Manfred Nowak期待台灣政府持續推動廢死，並期待能修改相關法律，公正調查任何可能的指控或潛在酷刑案件，以符合聯合國禁止酷刑公約，另建議台灣在NPM國家防範機制上，應參考其他國家防制機制，編有獨立預算人力，並與外部專家與專業人員定期、不定期查訪，並確保就處所訪查、訪談具有充分及秘密的主控權，防制機構範圍應包括監獄、警局、精神病院等剝奪自由的處所。

聯合國教科文組織德國委員會委員與海牙常設仲裁法庭法官Eibe Riedel談到，必須聯合國際公民政治相關社群，並與聯合國有關體系團結合作，以確保人權運動向下紮根。所以在經社文權利落實方面，應完成三功能，第一、公約下進行回報。第二、尊重人權。第三、保障實現人權。

紐西蘭奧克蘭大學人權法律政策實踐中心主任Rosslyn Noonan表示，經社文權利應該優先確保，就人權會或相關政府組織，雖無法處理經社文權利所有問題，但在策略上應設定先後順序，從最邊緣、弱勢的群體著手，並以國際人權標準為基準，讓權利受害者，能積極參與交流，以促進人權保障。在政府提出國家報告後，人權會也應落實監督，並進行倡議，以確保社會公平正義的實現。

人權會指出，本次研討會除主辦單位參與外，與會團體有台灣人權促進會、廢除死刑推動聯盟、外籍漁工人權組織、國際特赦組織台灣分會、台灣原住民族政策協會、台灣國際法學會等，更有專家學者、法官、律師、警察與關心人權議題的社會大眾，共計146人共襄盛舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法