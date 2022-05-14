巴西第一大報刊載陳時中專文 聖保羅經文處籲支持台灣加入WHO

圖為往年實體WHA開會畫面。（資料照）

2022/05/14 12:45

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕巴西第一大報「聖保羅頁報」（Folha de São Paulo）昨（巴西時間13日）刊登台灣衛生福利部部長陳時中籲請世界支持台灣加入世界衛生組織（WHO）專文，聖保羅台北經文處亦將在巴西醫護界支持下，週日率僑胞及認同台灣的巴西民眾走上保利士達街頭，重申「Taiwan can help!支持台灣參與WHO」的訴求。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發後，台灣初期成功防堵病毒入侵，每日加零績效成為世界都看得到的健康優等生，爾後分階段以口罩、疫苗與彈性應對的醫療資源，有效阻隔疫情失控，早已引起巴西主流媒體注意，包括最大電視台環球新聞都曾專題報導台灣防疫成果。

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疫情蔓延兩年來，巴西本地僑胞及聖保羅台北經文處持續性發動各項募款賑濟活動，除到貧民區發放口罩、防疫用品、民生食物籃，亦為當地數個社福醫院募得大量醫療用品，同時不定期舉辦愛心活動與義診，種種善舉受到巴西各界肯定與感謝。

全南美洲發行量最大的「聖保羅頁報」，昨以「台灣籲請全面加入世界衛生組織」為題，刊出衛福部長陳時中對外媒投書專文葡語全文，介紹台灣防疫成果及爭取加入世界衛生組織，足見巴西社會對台灣加入世衛組織議題的重視。

世界衛生大會（WHA）即將開始，聖保羅台北經辦處長馮光中號召僑胞、巴西醫護人員及支持台灣的巴西政要，預計在週日（15日）上午11點30分，走上保利士達大道，以「健康無國界，台灣能幫忙！請支持台灣參與WHO！」為口號，透過巴西人以民主自豪的遊行模式，表達全僑與巴西各界籲請各國支持台灣加入WHO的訴求。

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