鄭文燦捐近千萬做公益 侯友宜存款減百餘萬

桃園市長鄭文燦。（資料照，市府提供）

2022/05/13 13:06

〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今公布最新一期廉政專刊，接露新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕的財產申報資訊。侯友宜夫婦存款約1110萬餘元，與相較前次申報，減少了131萬餘元；鄭文燦夫婦的存款為2547萬餘元，並註明已將2018年選舉補助款結餘999萬7450元全數捐助公益；盧秀燕與配偶廖述嘉則有存款881萬餘元，並有3筆南投縣的土地交付信託。

根據第189期廉政專刊，侯友宜與配偶任美鈴在去年11月1日的財產申報，有2筆土地，分別位於嘉義縣六腳鄉、台北市中正區，建物2筆位於台北市中正區、新北市新莊區，另有6筆位於台北市士林區和新北市新莊區的土地信託。

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侯友宜與配偶的存款共1110萬4712元，與前次申報的存款1242萬1538元相較，減少131萬餘元，夫妻兩人共有3張保單，累積已繳保費金額為614萬5731元，而有價證券的總價額為401萬2650元。

鄭文燦和妻子林俞汝及子女於去年11月1日的財產申報，有1筆位於桃園市蘆竹區的土地、4筆同樣位於桃園市蘆竹區的建物，並另信託1筆位於台北市中正區的土地、信託5筆也位於台北市中正區的建物。

鄭文燦於備註欄解釋「本人及配偶名下共有2間房子和2塊土地。其中，2塊土地皆是房子坐落基地；2間房子分別位於桃園市蘆竹區及台北市中正區，後者非自用住宅已依法強制信託。2間房子附屬的車位及公共設施各自擁有建號，依法必須逐筆申報，故申報之建物筆數雖多，但合計為2間房子。」

鄭文燦與配偶在前次申報的存款為3333萬4163元，本次縮減為2547萬3372元，鄭文燦也在備註欄解釋，2018年桃園市長選舉獲得選票補助款餘額 999萬7450元已於去年全數捐助公益，完成信託移轉，原信託帳戶已終止。另外兩人有黃金存摺20萬5920元、保單7張，累積已繳保費1321萬9294元。

盧秀燕與配偶廖述嘉存款共881萬7615元，有價證券總價額幣737萬2410元，另有總價額476萬1630元的黃金存摺、保單12張，累積已繳保險費總金額1704萬4269元。

盧秀燕與廖述嘉另信託了3筆位於南投縣南投市牛運堀段的土地，以及4家上市櫃股票交付信託，總價額78萬990元。

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