高階文官培訓結合產官學 強化雙語、跨域及數位治理

考試院今日召開第13屆第86次會議，保訓會以「高階文官培訓飛躍方案110年訓練規劃辦理情形」為題進行專案報告，說明本年高階訓練課程規劃重點、特色，聚焦於延聘我國「六大核心戰略產業」傑出高階菁英擔任業師、強化高階文官雙語、跨域及數位治理的能力。（資料照）

2022/05/12 19:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕考試院今日召開第13屆第86次會議，公務人員保障暨培訓委員會以「高階文官培訓飛躍方案110年訓練規劃辦理情形」為題進行專案報告，說明本年高階訓練課程規劃重點、特色，聚焦於延聘我國「六大核心戰略產業」傑出高階菁英擔任業師、強化高階文官雙語、跨域及數位治理的能力。

保訓會主委兼國家文官學院院長郝培芝表示，今年高階訓練配合雙語國家政策，特別在全球治理模組新增「全球移動力人才培養」系列課程，與英國文化協會（British Council）合作，以提升高階文官國際溝通能力。

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此外，為突破疫情及時空限制，本年度國外研習課程與英國文官學院（Civil Service College Limited, CSC）及芬蘭公共管理學院（Finnish Institute of Public Management Ltd, HAUS）合作，採行線上培訓模式，以汲取國外政策經驗。

郝培芝提到，今年飛躍方案於「職務見習」首度導入短期蹲點機制，邀請傑出企業家或高階主管擔任受訓人員業師。受訓人員向業師學習決策管理，並深入瞭解產業實務及需求，藉由政府與民間跨域交流，使未來國家政策更能符合社會發展脈動。

且為開拓受訓人員視野、提升領導及跨域能力，邀請產、官、學界頂尖菁英擔任講座，由來自不同領域的優秀講座，針對時下重要政策議題或發展趨勢進行闡述與分享，並特別邀請產業界擔任大師學堂講座。

另為促進國家數位轉型，高階文官必須具備運用資通訊能力，本年新增「數位發展與前瞻決策」主題課程，聘請政委郭耀煌講授相關理論知識外，並安排衛福部次長石崇良及環保署環檢所所長張順欽線上分享成功案例。

郝培芝強調，保訓會及國家文官學院將持續精進，兼顧組織目標、高階文官職涯發展及國家發展需要，為政府培育優秀接班人團隊，以達提升國家整體競爭力之目標。

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