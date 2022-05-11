護理師盼修正護病比、嚴懲醫療暴力 跨黨派立委：努力達成

立委張育美（左四）、邱泰源（右二）及多位護理界代表11日於立法院召開「為護理師喝采，感謝有您，堅守醫護防疫最前線」記者會，在國際護師節前夕，一同為護理人員爭取權益。（記者羅沛德攝）

2022/05/11 11:50

〔記者陳昀／台北報導〕國際護師節將至，國民黨立委張育美今邀集跨黨派立委召開「為護理師喝采」記者會，面對護理師全聯會期盼滾動修正三班護病比、加嚴職場暴力的規範及罰則等，民進黨立委邱泰源回應，一定會全力爭取應有資源和權益，努力達成護理師全聯會的期待。

張育美表示，護理人員過去一年在醫療第一線承擔防疫重責大任，不少人為避免家人染疫隻身住宿在外，期間所擔負的心理壓力，絕對不是旁人能體會，甚至要面對少數民眾的言語辱罵、肢體暴力等不理性對待，要求衛福部儘速發放防疫獎勵津貼，勞動部、衛福部也應加強防範職場暴力。

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護理師出身的民眾黨立委蔡壁如指出，台灣有高達37%護理師取得執照卻不執業，原因在於護理師「錢少事多」，住院一床一天的護理費換算不到700元，此外，台灣護病比是1:8，比美國、澳洲的1:6高出25%，也會影響照護品質，要求檢討護理師待遇、精進護病比。

護理師公會全聯會理事長紀淑靜表示，雖然全日護病比已入法，但希望以先進國家護病比為目標，滾動式修正三班護病比，提升全國護理人員留任與執業率；此外，醫療法雖訂定醫療暴力相關規範及罰則，但醫療暴力仍層出不窮，應研議更嚴格的規範及罰則並加強民眾教育。

身兼醫師公會全國聯合會理事長的民進黨立委邱泰源回應，他要代表全國醫師誠心向護理師致謝、致敬，醫、護、藥都是醫療團隊的重要一員，蔡總統領導的團隊非常感謝醫護同仁堅守崗位服務，也理解大家的辛苦和困境，未來幾位立委一定會全力爭取應有資源和權益，努力達成護理師公會全聯會的期待。

時代力量立委陳椒華表示，無論有無疫情，時力一直在關注醫護人員工時、津貼等權益，希望給護理人員合理、安全的工作環境，如果沒有安全、健康的護理人員，我們絕對無法成功的防疫、邁向適應武漢肺炎病毒的社會。

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