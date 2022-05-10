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    李孟居因附加刑無法回台 李明哲曝2案差異關鍵︰對獨裁者應高調救援

    台灣NGO工作者李明哲（左）遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年，4月14日刑滿出獄返台，經遵守防疫規定隔離期滿，李明哲10日在妻子李凈瑜（右）陪同下舉行返國記者會。（記者王藝菘攝）

    台灣NGO工作者李明哲（左）遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年，4月14日刑滿出獄返台，經遵守防疫規定隔離期滿，李明哲10日在妻子李凈瑜（右）陪同下舉行返國記者會。（記者王藝菘攝）

    2022/05/10 14:49

    〔記者李欣芳／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲4月刑滿獲釋，自中國搭機返台，但被中方控為台諜的李孟居，刑滿後因還有附加刑無法回台，對此，李明哲今天受訪時表示，李孟居被判了1年10個月，且還剝奪政治權利2年，去年出獄後因為這個附加刑，導致無法離開中國。李孟居的家屬要求政府不要介入、不要張揚，但「真正的救援行動從來都只有高調救援，才會讓獨裁政府有所忌憚！」

    李明哲認為，如果只是忍氣吞聲、私下找人處裡，「其實你就認人擺佈，讓你在中國受難的親人任人擺佈，這是我對李孟居案件的看法」。

    李明哲今天偕同妻子李凈瑜召開返國記者會，他並在接受本報記者提問如何看待李孟居迄今仍無法返國一事時，做了以上表示。

    李明哲表示，李孟居的案件從審判到偵訊過程，完全都沒有公開，我們甚至不知道他做了什麼事情，中國政府只講他好像是從事間諜行為，他從報導得知李孟居被判了1年10個月，而且還被剝奪政治權利2年，去年出獄後因為這個附加刑，導致他無法離開中國。

    李明哲提及自己還在湖南服刑的時候，在他要出獄的前1個月，湖南的國安也曾經用他要在中國附加刑為由，威脅他可能出獄後無法回到台灣，李孟居因為附加刑的原因，沒有辦法回到台灣，自己今天卻能夠順利回來，他推測其中可能的原因，是因為李凈瑜及很多NGO團體在外面對他做高調的救援，「讓中國政府有所忌憚，讓我提早回來」。

    李明哲說明，李孟居的家屬一開始就要求政府不要介入、不要張揚，甚至自己私下找人處理，「我覺得我們今天的結局會有不同，或許就是因為救援方式不同」，真正的救援行動從來都只有高調救援，才會讓獨裁政府有所忌憚，進而真正保護自己在中國受難的家人。

    李明哲示，一般台灣人去到中國，假設是為了經商賺錢，「我想我大概沒有什麼話對你說，因為你大概不會有什麼事情」，但是如果想做的是像他一樣的良心事業，「你可能先要評估一下你的人身安全，是不是有一個像李凈瑜這樣的老婆，出事的時候能夠救援、幫忙你」。

    此外，李明哲也抨擊湖南赤山監獄是血汗工廠，曾一天強迫他們勞動多達11、12小時，甚至假日也不得休息，如今平反返台，將用餘生讓李凈瑜幸福，他們夫婦並沒有要從政，還是會回到原來的工作，安靜地做研究。

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