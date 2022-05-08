懷疑中方餵餿食 李明哲只吃白飯曾暴瘦30公斤

被中國關押五年回台的台灣NGO工作者李明哲，週二將舉行返國記者會。（資料照）

2022/05/08 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑五年，四月十四日刑滿出獄，隔天搭機返台，遵守防疫規定隔離期滿，李明哲週二將在妻子李凈瑜陪同下舉行返國記者會。李明哲在中國關押期間被強迫勞動、曾暴瘦逾三十公斤，真正原因在於曾強烈懷疑中國獄方提供腐敗的餿食給他吃，導致他只吃少量的白飯配辣椒醬因而暴瘦。

週二將感謝國內外媒體關注

李明哲妻子李凈瑜昨接受本報訪問時說，他們當初以為中國獄方提供的是餿食，消息傳出後中國氣得跳腳強力否認，後來才得知獄方提供的食物使用不健康的油，就像「地溝油」，用這種油做的菜冷掉了，李明哲聞起來感覺有一股餿味，直呼「這股味道太可怕了！」懷疑是餿食而不敢吃，因此只敢吃白飯配辣椒醬，後來才了解連獄方的工作人員也是吃這種不健康油做的菜，但台灣不會將這種油當作食用油。

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不過，李明哲關押期間仍遭受不人道對待，包括被強迫勞動、父親過世被禁止返台奔喪。李凈瑜說，有關如何被對待等細節，將在本週二記者會說明。

李凈瑜強調，記者會主要是為了感謝李明哲在被中國關押期間，國內外各界人士對此案的持續高度關注，「如果沒有媒體的關注，李明哲在中國的處境不會受到重視」，因此要公開感謝國內外媒體對此案的報導與關注。

李凈瑜表示，李明哲目前精神狀態良好，至於身體狀況，她只能說外表看起來還好，由於當前疫情嚴重，仍待進一步安排身體健康檢查才能確認，但「現在我的老公心靈健康，他仍是我五年前所愛的那個李明哲！」

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