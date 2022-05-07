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    首頁　>　政治

    民進黨台中市議員初選5/9 黃金假日掃街大車拚

    立委黃國書（左）及市議員蔡耀頡當確診市議員江肇國分身，幫忙跑行程。（江肇國提供）

    立委黃國書（左）及市議員蔡耀頡當確診市議員江肇國分身，幫忙跑行程。（江肇國提供）

    2022/05/07 23:41

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市議員將從5月9日至12日初選，今明兩天黃金假日車隊滿街跑，競爭激烈。但跟以往不同的是，有參選人意外確診，無法親自跑行程，找好朋友代表，配上大咖助選；也有參選人幫參選人站台，相互拉台，形成相當有趣且特殊的選舉場面。

    第10選區市議員江肇國上月30日確診，居家照護，到5月9日都無法出門拜票，今天由立法委員黃國書與市議員蔡耀頡代表江肇國車隊掃街，也有其他參選人幫忙助陣。

    第5選區周永鴻因接觸確診者居隔、第13選區林德宇則因請立委林靜儀車隊遊街，而林靜儀確診，兩人需居家隔離，也暫停自己跑行程。周永鴻找同樣要參選的同派系參選人或大咖當替身拜票。周永鴻目前已「出關」，今天跨區助陣新人台灣正青廖芝晏、蔡美華，也幫忙正在隔離的民進黨團總召江肇國衝刺初選。

    另外還有同派系為同派系拉抬，英系屏東立委莊瑞雄，6日便專程前來台中，為英系7位參選人加油、打氣，尤其是需要初選翁美春、蕭隆澤、謝家宜、陳雅惠及張芬郁，站上宣傳車，陪同掃街拜票。

    民進黨在台中市要初選有第4選區（豐原后里）現任市議員謝志忠、前議員翁美春，新人廖芝晏參選。

    第5選區（潭雅神）現任蕭隆澤及周永鴻，前議員張雅旻及林義偉。

    第8選區（北屯）現任是曾朝榮、謝明源的女兒謝家宜、老將蔡雅玲及王岳彬、林煜舜，新人廖士毅。

    第9選區（北區）北區現任市議員為賴佳微，新人楊宗澧、陳俞融、高敏裕。

    第10選區（中西區）提2席，現任江肇國、黃守達及蕭行凱。

    第11選區（東南區），現任鄭功進，議員邱素貞女兒陳雅惠，何敏誠則有兒子何崑霖，新人吳文豪以及翁俊楠。

    第13選區（霧峰大里）現任為李天生、林德宇、前市議員張芬郁及新人蔡美華及賴美連。

    英系立委莊瑞雄幫英系市議員拉抬聲勢。（記者蘇金鳳攝）

    英系立委莊瑞雄幫英系市議員拉抬聲勢。（記者蘇金鳳攝）

    市議員周永鴻被居隔期間，很多政治人物幫忙拜票，如今出關也四處幫人拜票。（周永鴻提供）

    市議員周永鴻被居隔期間，很多政治人物幫忙拜票，如今出關也四處幫人拜票。（周永鴻提供）

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