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    民進黨彰化縣初選 5區議員、2鄉鎮市長民調決勝

    彰化縣民進黨縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長初選，今天截止領表登記，登記踴躍。（民進黨彰化縣黨部提供）

    彰化縣民進黨縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長初選，今天截止領表登記，登記踴躍。（民進黨彰化縣黨部提供）

    2022/05/06 23:27

    〔記者張聰秋／彰化報導〕年底選舉，民進黨彰化縣縣議員、鄉鎮市長及代表、村里長初選今天截止登記，登記人數大爆炸，其中，縣議員將提名24席，8個選區中有5個選區多人競逐，進入民調初選，鄉鎮長部分則有員林市、社頭鄉多人競爭，同樣啟動民調。

    縣議員8個選區（不含平地原住民選區）中，第1、第2、第5、第7和第8選區須初選；鄉鎮市長部分，員林市3人登記、社頭鄉2人登記也要初選，彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明、福興鄉長蔣煙燈現任優先將獲得提名。

    黨部主委邱建富說，民進黨彰化縣黨部選對會經由協調機制，將向中執會提報建議徵召葉繼元參選花壇鄉長、施喻琁參選鹿港鎮長，兩人年輕高學歷長得帥，相信未來在首長選舉的選票上會有正面提升的作用，黨部團結地方力量力拚讓兩人進入鄉鎮市公所坐上首長寶座。

    第1選區8搶6（含1席婦女保障），選情競爭激烈，湧言會延續在新北市市議員初選「全壘打」的氣勢，立委王定宇、趙天麟等人今天齊聚彰化縣為第1選區參選人辜皇譯、第4選區吳為杰輔選催票，肯定幕僚世代、熱情接地氣是彰化首選，進入議會將發揮即戰力服務鄉親。

    王定宇、趙天麟輪番為辜皇譯、吳為杰「贊聲」肯定2名優秀戰將，強調湧言會帶來新北市初選紅不讓的氣勢灌注在彰化，籲請鄉親務必於民調當天顧電話才能讓優秀的人初選過關。

    民進黨彰化縣黨部鄉鎮市民代表和村里長初選登記截止，出現多人登記將循幹部評鑑決定提名人選。（民進黨彰化縣黨部提供）

    民進黨彰化縣黨部鄉鎮市民代表和村里長初選登記截止，出現多人登記將循幹部評鑑決定提名人選。（民進黨彰化縣黨部提供）

    彰化縣議員第一選區民進黨內初選8搶6，競爭激烈，湧言會成員今到彰化縣為第1選區參選人辜皇譯、第4選區參選人吳為杰輔選催票。（辜皇譯提供）

    彰化縣議員第一選區民進黨內初選8搶6，競爭激烈，湧言會成員今到彰化縣為第1選區參選人辜皇譯、第4選區參選人吳為杰輔選催票。（辜皇譯提供）

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