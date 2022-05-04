民進黨太保市長初選協調恐破局 鄭淑分、戴光宗隔空交火

民進黨在嘉義縣太保市長提名，縣議員戴光宗（左）及太保市公所秘書鄭淑分（右）競爭。（取自戴光宗、鄭淑分臉書，記者林宜樟合成）

2022/05/04 22:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底選舉，民進黨嘉義縣太保市長提名出現紛爭，登記參選有太保市公所秘書鄭淑分及縣議員戴光宗，但鄭淑分今天未簽署「不違紀參選承諾書」，還發表聲明認為縣黨部偏袒特定參選人，面對不公平的競爭，要讓她知難而退離開民進黨。戴光宗晚間也發聲明，希望鄭淑分回歸黨內初選機制，不要造成黨內分裂。

民進黨嘉義縣黨部說，黨部協調小組4月29日決議希望有超額登記鄉鎮市參選人簽署「不違紀參選承諾書」，初選結果敗選一方，應全力輔選結果勝出候選人，承諾遵守初選結果不違紀參選，今天下班到黨部簽署承諾書。

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番路鄉、太保市及大林鎮登記時有2人以上競爭，登記參選番路鄉長的番路鄉代表會主席林宏謙、副主席陳正昇已向縣黨部撤銷黨內登記；太保市部分，戴光宗簽署承諾書，鄭淑分未簽署；登記參選大林鎮長的縣議員許有疆已簽署，另一名登記人曾明宗未簽署，曾明宗說他還在考慮，若有結果會通知黨部。

鄭淑分則發表聲明指出，尚未開始黨內提名登記作業時，縣黨部同意特定參選人文宣掛黨徽，並說翁章梁縣長及蔡易餘立委唯一支持，偏袒特定參選人，要她知難而退離開民進黨。她說，在參選協調時有做出承諾，在8月29日至9月2日選舉正式登記時，若除戴光宗與她之外有第三人登記參選太保市長，黨部可直接徵召戴光宗代表民進黨參選市長，她無異議，會以無黨籍參選。

鄭淑分也說，協調會結論指太保市長民調初選輸的一方可代表民進黨參選縣議員，所以黨部要求5月進行初選民調，確保戴光宗能有參選太保市長、縣議員2個選項的參選機會。她說，太保市疫情嚴峻，市長黃榮利與公所正努力防疫，她認為不應急著在疫情嚴重時期辦初選。

戴光宗則回應，鄭淑分直接使用賴清德副總統、蔡易餘委員的照片在太保到處竪立大型看板，並未經本人同意，擅自使用，況且鄭秘書宣稱是黃榮利市長唯一指定、全力支持的人選，他也未曾向黨部提出任何抗議與舉報；在黨部協調小組中，鄭秘書提出若8月29日到9月2日之間，有第三人競選太保市長，她同意黨直接提名他，但她自己要以無黨參選到底。這樣勢必會造成黨內分裂，一定是民進黨支持者不樂見的情形。

戴光宗說，已照黨的機制登記爭取提名，希望鄭秘書能回歸黨內初選機制，不要造成黨內分裂，民進黨一定要團結贏得勝選。

針對太保市長提名之爭，民進黨嘉縣黨部回應，年初通過選舉辦法期程為5月底前要完成全縣的鄉鎮市長提名作業，從公告、接受登記、協調、進行初選都是依照排定的時程在走，而目前全台各地不管國民黨還是民進黨，若遇有黨內競爭情事也都在進行初選機制產生最強人選，嘉義縣黨部一切皆依照規定的提名辦法，公平公正公開。

嘉義縣黨部強調，當天協調內容主要是希望雙方即使經歷初選，也要選後團結支持勝出一方，還原當天協調會錄影，縣黨部確認協調會只有溝通協調的過程此會議並無任何決議事項。

嘉義縣黨部說，希望鄭淑分同志要回歸黨的提名初選制度，未來黨部也會繼續公正的依照黨的機制完成後續後面的程序，將結果提報上中央黨部審查。

嘉義縣黨部也說，番路鄉兩位參選人撤銷黨內登記，未來將根據地方狀況，用黨內徵召方式來尋找最強的人選。

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