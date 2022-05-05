總統指示快篩試劑闢多元購買通路 侯友宜：反映1週總統總算聽到了

針對蔡英文總統指示快篩試劑要開闢多元購買通路，新北市長侯友宜今天表示，問題反映1週，總統總算聽到了。（記者賴筱桐攝）

2022/05/05 11:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑近來一劑難求，蔡英文總統昨天嚴肅要求行政部門正視問題，並指示另闢商業機制，協調更多元的快篩試劑購買通路，讓民眾更便利、自由地購買。新北市長侯友宜今天對此表示，問題不是今天才發生，他1週前不斷反映問題給中央，總統總算也聽到了。

針對總統指示快篩試劑將開闢多元購買通路，侯友宜表示，此問題不是今天發生，1週前他到藥局視察，市民反映買不到快篩試劑，市府每天都面臨民眾陳情，民眾非常埋怨，新北市人口多、快篩試劑數量少，平均200萬人買到1盒，算一算時間要將近1個月，民眾的怨言很深。

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侯友宜說，他反映了1個星期，總算總統也聽到了，親自下達指示，很多事情地方政府看到問題，反映給中央上級長官，上級長官應該快速回應民意，只要快篩試劑夠、量能足，讓民眾與政府並肩作戰，一起做好防疫，檢測自己的身體健康，才是防疫最重要的根本，希望快篩試劑讓民眾容易買得到、價錢平民化。

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