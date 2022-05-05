偵巡任務軍艦由4艘增為5艘 李棟樑率團慰問海軍官兵辛勞

軍友社理事長李棟樑昨慰訪基隆地區海軍官兵，叮嚀官兵注重保健。（圖：軍聞社提供）

2022/05/05 10:39

〔記者羅添斌／台北報導〕因應共軍威脅及護漁需求，海軍每日派出常態執行偵巡任務的軍艦，數量由4艘變為5艘，加上共軍遼寧號航空母艦及多艘軍艦目前在台灣東方的西太平洋進行演訓，增加海軍官兵戰備壓力，軍友社理事長李棟樑昨天率團前往基隆，慰訪131艦隊丶基支部丶警衛營等海軍部隊，代表社會各界感謝他們守護家園的無私奉獻與辛勤付出。

軍方官員今天指出，中國解放軍不斷派出軍機丶軍艦侵擾我空域丶海域，嚴重影響我國防安全，為加強偵巡台海周遭，海軍每天至少派出4艘軍艦偵巡台海周遭，包括「東北偵艦」、「海峽偵艦」及「南偵艦」丶「西南偵艦」巡弋，老共軍艦來1艘，我們就派1艘，以「一對一」的方式，對中共軍艦進行嚴密監控。

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官員說，由於目前進入漁訊期，海軍已增派「護漁艦」，前往與鄰國有重疊的專屬經濟海域進行巡弋，因此海軍的偵巡艦也從4艘增加為5艘，除了嚴密監控中共解放軍艦艇活動外，也要確保漁民在我經濟海域的安全。

李棟樑昨天是在海軍司令劉志斌上將的陪同下、前往海軍131艦隊及基隆地區後勤支援指揮部慰訪，受到艦隊長曾少將等人的熱情歡迎。李棟樑致贈駐基隆的海軍各單位慰問金，向官兵們長年來執行海上偵巡任務，戮力戰備訓練的辛苦，表達肯定與慰勉之意；單位也回贈紀念品，感謝他長期對海軍的關愛與支持。

李棟樑在慰問行程中，均會特別關心基層官兵們的生活照顧，尤其是生長在弱勢困苦家庭的官兵，李棟樑也協請海軍調查相關背景的人員，好讓他在走訪部隊時，能加以關懷並給予幫助。

海軍司令劉志斌上將代表國防部長邱國正，致贈海軍131艦隊禮盒。（圖：軍聞社提供）

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