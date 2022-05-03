居隔3+4、居檢仍10+7 時代力量促放寬境管

時代力量立法院黨團舉行「別讓疫情拖垮醫療，防疫亂象與具體對策」記者會。（記者田裕華攝）

2022/05/03 13:00

〔記者楊丞彧／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診數屢創新高，時代力量立法院黨團今呼籲，整體防疫政策應有一致性思維，現在居家隔離已改成「3+4」，但入境者居家檢疫卻仍採高標準「10+7」，顯然不一致也無法符合現況。時力黨團呼籲，指揮中心應考慮縮短檢疫天數，改以定期篩檢、疫苗接種劑數為標準，逐步放寬邊境管制。

時代力量立法院黨團今天召開「別讓疫情拖垮醫療，防疫亂象與具體對策」記者會，由黨籍立委邱顯智、陳椒華、王婉諭以及台中市南屯區市議員參選人吳佩芸共同出席。

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王婉諭直言，全球都走向共存開放方向，台灣既然高度仰賴國貿體系，必須與國際接軌與連結，就不應再故步自封，不可能再一直採取鎖國方式。國內疫情仍處在高點，和世界各國無異；若要走向共存，目前針對境外入境者檢疫政策，顯然不符比例原則。針對境外入境者仍採過去高標準檢疫措施，不僅耗費大量資源，也與目前防疫政策方向不一致，一方面影響醫療檢疫量能，二方面也影響經濟，有修正之必要性。

王婉諭建議，指揮中心應該考慮縮短檢疫天數，改以定期篩檢、疫苗接種劑數為標準，逐步放寬邊境管制，讓台灣社會逐步走向正常化。她也提到，指揮中心先前曾說，居家檢疫維持是擔心國外變異株影響，但目前境外移入每天百位數上下、本土確診數每天都破萬，應針對本土確診個案進行基因定序，才能掌握變異情況。

此外，王婉諭也提到，目前排隊買快篩試劑的畫面似曾相識，像重演前年一開始排隊買口罩的景象。當初買口罩流程經過陸續改進，最後推出預購系統紓緩排隊情況，也避免群聚敢造成疫情擴散。王婉諭呼籲指揮中心在快篩試劑配售上，參照口罩作法，減低基層藥局負擔並提升整體效率。而快篩亂象也可能導致醫療分流效益低落，許多密切接觸者在居家隔離期間根本拿不到快篩，未來應針對未打疫苗的或中高風險族群優先發放快篩。

陳椒華則指出，應考慮將PCR篩檢改至醫院他處，或是回到社區進行，避免影響急診運作；國內兒童醫院及各大醫院與兒童專責病房數量不足，政府應儘速盤點及擴充兒童病房和急診量能；加強規範確診者居家照護管理原則，以防範幼兒或幼童受到感染；建議指揮中心協助各醫院建立「兒童急診觀察室」，以因應病童緊急需求。最後，為減輕急診醫師採檢壓力，建議可暫時鬆綁法規，讓「經受訓護理人員」可執行確診者之採檢。

邱顯智也提到，現行傳染病防治法第四十六條第一項第一款規定，「傳染病檢體，由醫師採檢為原則；接觸者檢體，由醫師或其他醫事人員採檢」。但現在確診數爆量，檢體一律要由醫師採檢，反而讓原本可支援其他工作的醫師，須為檢體採檢而疲於奔命。既然有原則就有例外，應考慮由其他醫事人員來協助採檢。此外，防疫工作人員仍反映未領到津貼及被苛扣，衛福部不能在給錢後就雙手一攤，應邀集醫院、相關團體、醫檢師護理師等代表，共同研商合理的分配規則。

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