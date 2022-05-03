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    衝18歲公民權965萬人門檻 民眾黨步行1.8公里：要走最後一哩路

    民眾黨召開「18青年動起來，我是國家的未來—台灣民眾黨挺18歲公民權齊步走活動」。（記者田裕華攝）

    民眾黨召開「18青年動起來，我是國家的未來—台灣民眾黨挺18歲公民權齊步走活動」。（記者田裕華攝）

    2022/05/03 10:31

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院3月25日通過18歲公民權修憲案，中選會決議訂於11月26日地方公職人員選舉同日投票，推估複決門檻為965萬人。台灣民眾黨今號召「挺18歲公民權齊步走活動」，從立法院步行1.8公里前往中選會，宣示要在22縣市播種，落實還權於民，呼籲政府也要儘快推出友善青年配套。

    民眾黨今號召5名立委及黨公職、議員參選人等在立法院前召開記者會。立法院民眾黨團總召邱臣遠指出，民眾黨是最支持年輕人的政黨，步行1.8公里，象徵18歲公民權在藍綠惡鬥下超過18年，今天終於剩下最後一哩路，要讓民眾黨走完，未來將在22縣市播種，倡議、落實還權於民。

    立委蔡壁如表示，年底修憲複決需要965萬票同意票的高門檻，民眾黨都是年輕軍，必須站出來倡議；立委張其祿說，公民權年齡下修是所有民主國家的常態，我們將完成這個未盡之功，這也是民眾黨建黨初衷；立委賴香伶說，兩黨過去將修憲視為洪水猛獸，完全不敢碰，因為有民眾黨才完成修憲，為此感到光榮、責任重大。

    立委高虹安指出，修憲複決真的很困難，因為不容易，更要站出來讓全國各地的民眾知道，必須趕上國際潮流，還權於民；此外，呼籲政府也要落實對台灣人的照顧，打房政策打假球、痛苦指數一再飆升等，種種友善年輕人的配套也要儘快推出。

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